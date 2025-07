Vorsicht beim Bezahlen: Ulm warnt vor betrügerischen QR-Codes auf Parkscheinautomaten

Die Stadt Ulm warnt vor betrügerischen QR-Codes, die an Parkscheinautomaten angebracht wurden. In den vergangenen Tagen haben Mitarbeitende der Stadt festgestellt, dass die Original-Aufkleber seriöser Zahlungsanbieter an mehreren Automaten mit gefälschten Stickern überklebt wurden.

Aufgrund der schlechten Qualität dieser Aufkleber ließen sich die QR-Codes teilweise nicht einlesen. Es ist nicht auszuschließen, dass es sich um sogenannte „Quishing“-Fälle handelt. Dabei sollen Nutzerinnen und Nutzer über manipulierte QR-Codes auf betrügerische Internetseiten weitergeleitet werden. Dort könnten sie dazu aufgefordert werden, persönliche oder sensible Daten einzugeben. Beispielsweise könnten in der Folge Passwörter, Kreditkartennummern oder Bankdaten von Kriminellen abgefangen und missbraucht werden.

Die Stadt Ulm ruft deshalb zur erhöhten Wachsamkeit beim digitalen Bezahlen an Parkscheinautomaten auf. Seriöse Anbieter stellen in der Regel auch offizielle Zahlungs-Apps zur Verfügung. Alternativ kann weiterhin mit Bargeld am Automaten bezahlt werden.

Verdächtige QR-Codes können der Abteilung Verkehrstechnik der Stadt Ulm unter verkehrstechnik@ulm.de gemeldet werden. (AZ)