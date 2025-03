VR-Bank Neu-Ulm verbessert ihr Ergebnis trotz schwieriger Zeiten

VR-Bank Neu-Ulm hat am Donnerstag ihre Bilanz- und Geschäftszahlen 2024 vorgelegt. Die Vorstände Dr. Wolfgang Seel und Steffen Fromm sprechen von einer „insgesamt sehr positiven Entwicklung“. Die genossenschaftliche VR-Bank sei eine verlässliche Konstante für die rund 70.000 Kundinnen und Kunden im Landkreis Neu-Ulm. „Unser Ziel liegt darin, die genossenschaftliche DNA in das neue Zeitalter des Bankings zu überführen.“ Das gelte gerade im Internationalen Jahr der Genossenschaften 2025.

Die Bilanzsumme lag zum ersten Mal über 2,5 Milliarden Euro, teilt das Bankhaus mit. Das sei eine Steigerung um 2,3 Prozent auf exakt 2,515 Milliarden Euro (2023: 2,458 Milliarden Euro). Die Kundeneinlagen nahmen um 2,9 Prozent auf insgesamt 1,972 Milliarden Euro zu. Aufgrund der konjunkturellen Lage war zwar die Investitionsbereitschaft – im privaten und gewerblichen Bereich – weiterhin verhalten, die Kundenforderungen (Kredite) seien dennoch um etwa 2,1 Prozent auf 1,833 Milliarden Euro gestiegen (2023: 1,795 Milliarden Euro). So habe die Bank 2024 insgesamt 469 private Wohnprojekte in Höhe von 105,3 Millionen Euro finanziert (2023: 86,4 Millionen Euro) und 421 gewerbliche Finanzierungen in Höhe von 155,2 Millionen Euro (2023: 162,0 Millionen Euro) ausgegeben. Den größten Zuwachs verzeichnete die VR-Bank Neu-Ulm beim betreuten Kundenanlagevolumen, das um 145 Millionen Euro (4,6 Prozent) auf insgesamt 3,288 Milliarden Euro angestiegen sei. Hierzu zählen auch Gelder, die in Fondgesellschaften, Versicherungen und Bauparkassen angelegt sind.

Mitglieder erhalten Dividende pro Anteil

Das gesamte Kundenvolumen, die Summe aus Kundenanlage- und Kundenkreditvolumen, belaufe sich zum Jahresende 2024 auf insgesamt 5,630 Milliarden Euro (plus 2,3 Prozent). Unter dem Strich habe die VR-Bank Neu-Ulm im Geschäftsjahr 2024 (die Feststellung des Jahresabschlusses steht noch aus) einen Bilanzgewinn in Höhe von 2,8 Millionen Euro erwirtschaftet (2023: 2,5 Millionen Euro). Die 32.680 Genossenschaftsmitglieder erhalten eine Dividende von vier Prozent pro Anteil, ein halbes Prozent mehr als zuletzt, so sieht es der Beschlussvorschlag für die Vertreterversammlung vor.

Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis (Cost-Income-Ratio) lag mit 54,8 Prozent leicht über dem Vorjahresniveau (2023: 52,7 Prozent). Für einen Euro Ertrag musste die VR-Bank Neu-Ulm im Geschäftsjahr 2024 somit etwa 55 Cent aufwenden, erläutern die Vorstände. Damit gehöre das Haus zu den profitabelsten Banken in Bayern.

In einem Bereich erreicht die Bank ihr bestes Ergebnis, trotz schwieriger Zeiten

Insbesondere im Beratungsgeschäft habe die viertgrößte Genossenschaftsbank in Schwaben weiter zulegen können. So konnte der Absatz von Investmentfonds im vergangenen Geschäftsjahr über 20 Prozent gesteigert werden. Auch das Immobilien-Vermarktungsgeschäft habe sich sehr positiv entwickelt. So konnte die VR-Bank Neu-Ulm 84 Objekte im Gesamtwert von rund 31 Millionen Euro vermitteln. „Hierfür war sicherlich das sinkende Zinsniveau förderlich, zugleich bestand noch Nachholbedarf aus den Vorjahren. Gegenläufig zur pessimistischen Stimmung im Wohnungsmarkt haben wir in der Immobilienvermarktung unser bislang bestes Ergebnis seit der Fusion im Jahr 2015 erzielen können“, hebt Steffen Fromm hervor.

Icon Vergrößern Die VR-Bank in Weißenhorn Foto: Jap-Fotografie Icon Schließen Schließen Die VR-Bank in Weißenhorn Foto: Jap-Fotografie

Die VR-Bank Neu-Ulm will ihre vertriebliche Ausrichtung bis ins Jahr 2026 an die veränderten Kundenbedürfnisse anpassen. Alle 14 Standorte bleiben erhalten. Durch den Ausbau des Video-Service sollen die Servicezeiten vielerorts auf 50 Stunden pro Woche steigen. Zudem werden an den drei neuen Regionalmarktzentren in Pfuhl, Senden und Weißenhorn Spezialberatungen für Firmenkunden, Private Banking und Baufinanzierung gebündelt.

Persönliche Beratung per Video

Der Video-Service richte sich an jene Kunden, die ihre Bankgeschäfte nicht online oder per App erledigen wollen. Vertriebsvorstand Steffen Fromm: „Durch effiziente Lösungen optimieren wir einfache Bankdienstleistungen – ohne unser Alleinstellungsmerkmal aufzugeben: die persönliche Betreuung vor Ort.“

Die Vereinten Nationen haben das Jahr 2025 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften ausgerufen. Vor 170 Jahren von Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich Wilhelm Raiffeisen gegründet, verbindet die genossenschaftliche Idee wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Mehrwert und nachhaltigem Handeln. „Als VR-Bank leben wir tagtäglich nach diesen Prinzipien. Wir sind ein wichtiger wirtschaftlicher Impulsgeber und zählen mit 310 Mitarbeitenden zu den bedeutenden Arbeitgebern in unserer Wirtschaftsregion. Darüber hinaus setzen wir mit einer Ausbildungsquote von 6,8 Prozent auf die Nachwuchsförderung aus den eigenen Reihen“, so Wolfgang Seel.

Mit über 240.000 Euro an Spenden und Sponsoring habe sich die VR-Bank Neu-Ulm im Jahr 2024 für regionale Projekte und Initiativen auch gesellschaftlich engagiert. Die Genossenschaftsidee sei weltweit ein Schlüssel für nachhaltige Entwicklung. „Was einer nicht schafft, das schaffen viele.“ Diese Überzeugung sei seit knapp 160 Jahren und auch in Zukunft die Grundlage des Handelns der VR-Bank. (AZ)