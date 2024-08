Wäschetrockner brennt – Feuerwehr rückt aus

Im Keller eines Einfamilienhauses in Attenhofen ist es am Samstagmittag zu einem Schmorbrand eines Trockners gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte der leichte Brand durch die freiwillige Feuerwehr schnell gelöscht werden, sodass es zu keinem weiteren Sachschaden an dem Gebäude kam.

Ein Hausbewohner wurde vorsichtshalber zu Untersuchungen in das Krankenhaus Weißenhorn verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.