Überraschungsfunde in der Donau: Säbel und Pistole bei Neu-Ulmer Putzaktion entdeckt

Der niedrige Wasserstand der Donau bietet auch die gute Gelegenheit, einmal wieder in der Donau aufzuräumen. Unter dem Motto „Neu-Ulm räumt auf!“ haben sich am Samstag das Technische Hilfswerk Neu-Ulm (THW) und die Wasserwacht Neu-Ulm zusammengetan, um Schrott und Ähnliches vom Grund und den Uferböschungen zu holen. Rund 30 ehrenamtliche Helfer haben sich am Samstagmorgen getroffen und haben dann Boote und Taucherausrüstung klargemacht, um in den Fluss zu steigen.

Thomas Heckmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis