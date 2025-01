Wahnsinnsfahrt auf B30: BMW-Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Zu einer ausgemachten Verfolgungsjagd kam es am frühen Dienstagmorgen auf der B30 bei Ulm. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 2 Uhr raste laut Polizei ein BMW-Fahrer beim Hindenburgring auf der B10 an einer Zivilstreife vorbei. Die Streife fuhr dem schwarzen BMW 320 mit WN-Kennzeichen in Richtung Laupheim hinterher, um ihn zu kontrollieren. Dem BMW-Fahrer wurden auf der B30 Anhaltezeichen gegeben. Beim Erkennen der deutlichen Anhaltesignale mittels Blaulicht verließ er kurz darauf die B30 an der Anschlussstelle Laupheim-Nord und flüchtete zurück auf die B30 in Richtung Ulm. Dabei schaltete er sein Abblendlicht aus und raste mit hoher Geschwindigkeit auf dem Standstreifen an Fahrzeugen vorbei.

Nach einer Kollision fährt er einfach weiter

Der Fahrer soll zeitweise mit deutlich über 200 Stundenkilometern unterwegs gewesen sein. Als er bei Wiblingen die Bundesstraße verließ, kam er zu weit nach links und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler. Fremdschaden entstand dabei nicht.

Seine gefährliche Fahrt setzte er im Anschluss einfach auf dem Wiblinger Ring in Richtung Illerkirchberg fort. Kurz darauf entdeckte die Polizei das unfallbeschädigte Fahrzeug im Wohngebiet von Wiblingen – vom Fahrer fehlte jede Spur.

Die Polizei hat einen Verdächtigen

Den ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei dem Fahrer um einen polizeibekannten 27-Jährigen aus Ulm handeln. Der Mann steht nun im Verdacht, mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug, falschen Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs gewesen zu sein. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich bei der Polizei unter Telefon 07392/9630320 melden. (AZ)