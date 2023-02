"Duschdiger Doschdig": Das bietet das Stück der Theatergruppe Lampenfieber

Plus Nun beendet auch die Theatergruppe Lampenfieber ihre Corona-Pause. Bald feiert die Komödie "Duschdiger Doschdig", die in Wallenhausen spielt, Premiere.

Die neue Magd kann angesichts ihres Einstellungskriteriums so schnell nichts erschüttern: "So wie i des seh, braucht's des au", ist die lapidare Feststellung von Evi (Theresa Drescher) beim Anblick des Zustands ihrer künftigen Wirkungsstätte. Es handelt es sich nämlich um einen Männerhaushalt, geführt vom Großvater Karl Brauer (Bernd Pi Braunmiller) sowie dessen Enkelsohn Georg (Stefan Ruf). Entsprechend sieht es auf dem Hof auch aus. Im Gegensatz dazu das Anwesen der Zünftigs mit der gutmütigen Oma Zenta (Steffi Lüftner) und ihren zwei Enkeltöchtern, die unterschiedlicher nicht sein können.