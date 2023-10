Kombinieren und Kassieren: Wallenhauserin gewinnt 1000 Euro

Petra Beck war am Freitag die glückliche Gewinnerin beim Bilderrätsel unserer Zeitung. Sie nimmt das Preisgeld bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit in der Dorfwirtschaft entgegen.

Zwei Begriffe, ein Bild und ein Lösungswort - darum geht es bei unserem Gewinnspiel "Kombinieren und Kassieren". Diesmal war es Petra Beck aus dem Weißenhorner Ortsteil Wallenhausen, die erstens richtig kombiniert und zweitens Glück in unserer Verlosung hatte. Sie freut sich über 1000 Euro.

Gewinnerin arbeitet ehrenamtlich in der Dorfwirtschaft

Ereilt hat sie die frohe Botschaft bei ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in der Wallenhauser Dorfwirtschaft "Bürgerstuben". Das Wirtshaussterben macht auch vor der Region nicht halt. Doch ganz aufgeben wollten die Wallenhauser ihre "Bürgerstuben" nicht, der Treffpunkt der Wallenhauserinnen und Wallenhauser soll erhalten bleiben. Die Dorfgemeinschaft stemmt sich gegen die endgültige Schließung und betreibt das Restaurant zumindest jeden dritten Freitag und Samstag mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Eine davon ist Petra Beck, die für einen Besuch der Bürgerstuben wirbt. "Wir haben die besten Gockel Süddeutschlands", sagt sie mit einem Lachen.

Um ihren Gewinn entgegenzunehmen, legt sie kurz die rote Schürze ab, mit der sie zuvor in der Küche stand und gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen alles für die Gäste am Abend vorbereitete. Sie sei jetzt fast ein bisschen überwältigt, sagt die 66-Jährige, als sie die zehn großen grünen Scheine in den Händen hält. Es sei das erste Mal, dass sie so einen großen Gewinn bekommt, erzählt sie. Versucht hatte es Petra Beck aber immer wieder. Seit es das Bilderrätsel in der Zeitung gibt, mache sie täglich mit und gibt ihren Tipp ab. Nur ein, zwei Mal habe sie es verpasst. Mit "Honigtopf" lag die 66-Jährige am Freitag wieder einmal richtig.

1000 Euro für die Urlaubskasse

Die 1000 Euro kommen im Übrigen in die Urlaubskasse. Bei der nächsten Reise nach Österreich, wohin sie regelmäßig mit ihrem Mann fährt, kann sich das Ehepaar dann ein paar Extras gönnen. Im Frühjahr oder nächsten Herbst soll die nächste Reise stattfinden.