158 statt der erlaubten 70 km/h: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt fuhr nach Polizeiangaben ein 28-Jähriger am Donnerstag in Warthausen im Kreis Biberach. Gegen 23.30 Uhr führte die Polizei auf der Kreisstraße 7532 Geschwindigkeitskontrollen durch. Der Audi-Fahrer hatte es wohl besonders eilig. Bei erlaubten 70 km/h sei der Mann 158 km/h gefahren, heißt es. Neben einem Bußgeld von über 700 Euro muss er nun mit einem dreimonatigen Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. (AZ)