Auto kracht frontal gegen Bus: Hubschrauber fliegt 77-Jährige in Klinik

Bei einem Unfall am Mittwoch bei Warthausen im Kreis Biberach ist eine 77-Jährige schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr. Die 77-Jährige fuhr mit ihrem Nissan auf der K7532 von Warthausen in Richtung Birkenhard. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve blendete sie wohl die tiefstehende Sonne. In der Folge geriet die Seniorin beim Einfahren in eine leichte Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn.

Dort war ein Linienbus unterwegs. Der wurde von einem 50-Jährigen gelenkt und war mit fünf Fahrgästen besetzt. Die beiden Fahrzeuge stießen mit den jeweiligen linken Fahrzeugfronten zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto 180 Grad um die eigene Achse gedreht und das linke Vorderrad abgerissen. Das Rad prallte gegen den Smart eines 23-Jährigen. Der fuhr ebenfalls in Richtung Birkenhard.

Die Fahrerin des Nissan wurde schwer verletzt. Feuerwehr und DRK befreiten die Frau aus dem total beschädigten Auto. Ein Hubschrauber flog sie in eine Klinik. Auch der Fahrer des Linienbusses wurde verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Den derzeitigen Erkenntnissen blieben die Fahrgäste im Bus und auch der 23-Jährige im Smart unverletzt.

Die Polizei war mit drei Streifen vor Ort und sperrte die Straße. Die Feuerwehren aus Biberach und Warthausen waren mit 30 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen im Einsatz. Vom Rettungsdienst waren sieben Fahrzeuge vor Ort und kümmerten sich nebst Notarzt um die Verletzten.

Den Schaden an dem Mercedes-Gelenkbus schätzt die Polizei auf circa 40.000 Euro, den am total beschädigten Nissan auf rund 20.000 Euro. Auch der Smart wurde erheblich beschädigt, der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert. Abschlepper bargen die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Gegen 17.45 Uhr war die Strecke wieder frei. (AZ)