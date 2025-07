In der Schulstraße in Warthausen (Kreis Biberach) ist am Dienstagmorgen, gegen kurz vor 8 Uhr, ein Bagger umgestürzt. Der liegt nun quer auf der Straße. Um ihn bergen zu können, muss nun ein Kran anrücken, wie die Polizei in einer Erstinformation mitteilt. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.