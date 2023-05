Betrunkener löst Großeinsatz aus: Mann sei angeblich in die Riß gefallen

Ein 46-Jähriger setzt den Notruf ab, weil angeblich ein Mann nach einem Schlag drohe, in der Riß zu ertrinken. Später stellt sich heraus: Das ist alles erfunden.

Ein 46-Jähriger hat am Dienstag in Warthausen im Kreis Biberach einen Großeinsatz ausgelöst. Der Mann war nach Polizeiangaben deutlich betrunken und soll einen Notruf abgesetzt haben, weil angeblich ein Mann in die Riß gefallen sei. Wie sich später herausstellte, stimmt das nicht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, habe der 46-Jährige gegen 13 Uhr den Notruf gewählt. Er habe einen Mann geschlagen, der dadurch in die Riß gestürzt sei und nun zu ertrinken drohe. Die Feuerwehr suchte anschließend mit Tauchern nach dem Mann. Rettungskräfte unterstützten die Polizei mittels einer Drohne. Gefunden wurde jedoch niemand.

Der 46-jährige Anrufer stand laut Polizei deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und soll bei einer Befragung durch die Ermittler widersprüchliche Angaben gemacht haben. Ein Alkoholtest habe einen Wert von über drei Promille ergeben.

Die Polizei Biberach nahm den betrunkenen und verwirrten Mann daraufhin in Gewahrsam. Später habe der 46-Jährige angegeben, dass seine Angaben über einen ertrinkenden Mann nicht stimmten. Warum der Mann den Großeinsatz auslöste, ist laut Polizei bislang unklar. Mögliche Zeugen konnten bislang nicht ermittelt werden, heißt es. (AZ)