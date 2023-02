Rettungswagen und Auto kollidieren: Hubschrauber bei B465-Unfall im Einsatz

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Notarztwagen und einem Auto sind in Warthausen zwei Menschen schwer verletzt worden.

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Samstag in Warthausen (Kreis Biberach) schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen und ein Auto waren zusammengestoßen. Die Verletzten wurde von einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am gegen 13.45 Uhr auf der B465. Der 60-jährige Fahrer eines Rettungswagens befuhr die Bundesstraße von Birkendorf in Richtung Warthausen. Er ordnete sich nach links auf dem Abbiegestreifen ein, um in die Alte Biberacher Straße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah er nach Polizeiangaben den entgegenkommenden Wagen eines 36-Jährigen.

Bei dem Unfall wurden die Notärztin auf dem Beifahrersitz sowie die Fahrer des entgegenkommenden Autos schwer verletzt. Beide mussten mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Sachschaden wird auf circa 15 000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Notarztwagen sei zum Unfallzeitpunkt nicht im Einsatz gewesen, sagte ein Polizeisprecher. (dpa/lsw)