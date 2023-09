Schwerer Unfall an B465-Kreuzung: Autos krachen beim Abbiegen zusammen

An einer Kreuzung zur B465 bei Warthausen kam es zu einem Unfall. Ein 52-Jähriger erlitt dabei schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Dienstagmittag bei Warthausen im Kreis Biberach sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Zudem entstand ein Schaden von insgesamt rund 40.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 52-Jähriger gegen 12.55 Uhr mit seinem VW Golf von Röhrwangen in Richtung B465. Bei der Kreuzung, an einer Stoppstelle, bog er nach links ein. Auf der Bundesstraße kam aus Richtung Warthausen ein 49-Jähriger mit seinem Opel. Der hatte Vorfahrt.

Den übersah wohl der Fahrer des VW Golf und es kam zum Unfall. Durch den Aufprall schleuderte der Opel gegen einen VW Touran. Der wartete an der Kreuzung aus Richtung Herrlishöfen kommend. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Golf-Fahrer sowie den leicht verletzten Opel-Fahrer in eine Klinik. Die 36-jährige Fahrerin des VW Touran blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Golf auf 10.000 Euro. An den beiden weiteren Autos beträgt der Schaden jeweils etwa 15.000 Euro. Abschlepper bargen die Autos. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Feuerwehr war im Einsatz. Gegen 15.30 Uhr war die Fahrbahn wieder frei. (AZ)