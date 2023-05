Unbekannter bricht in Schule ein und erbeutet Bargeld

Am Wochenende bricht ein Unbekannter in eine Schule in Warthausen ein und erbeutet dabei Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Wochenende ist ein bislang unbekannter Täter in eine Schule in der Wielandstraße in Warthausen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelte der Unbekannte zwischen Freitagabend und Sonntagmittag zunächst ein Fenster des Schulgebäudes auf und gelangte so ins Innere. Um sich Zugang zum Lehrerzimmer zu verschaffen, brach der Täter mehrere Türen auf und durchsuchte dort, und in weiteren Räumen, mehrere Schränke und Schubladen. Dabei erbeutete er Bargeld und verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Biberach sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen auf. (AZ)