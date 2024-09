Unfall endet tödlich: Mann stirbt nach Notfall während der Fahrt

Ein medizinischer Notfall hat nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei am Donnerstagmittag in Warthausen (Kreis Biberach) zu einem Unfall geführt. Trotz eingeleiteter Reanimation war das Leben des 69-jährigen Fahrers nicht mehr zu retten. Er starb noch an der Unfallstelle.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 12.51 Uhr. Der Mann war mit seinem Ford Kuga auf der Kreisstraße K7532 von der Ulmer Straße in Richtung Hubertus-Liebrecht-Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam der Senior nach rechts von der Straße ab und kam dort in einem Gebüsch zum Stehen.

Notarzt, Rettungsdienst und Polizei eilten herbei. Die Rettungskräfte leiteten eine Reanimation ein. Der Notarzt konnte bei dem Mann aber nur noch den Tod feststellen. Die Verkehrspolizei aus Laupheim (Telefon: 07392/9630-320) hat die Ermittlungen aufgenommen. Als Unfallursache wird derzeit von einem medizinischen Notfall ausgegangen. (AZ)