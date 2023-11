Ulm

Was macht ein Pistenbully auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt?

Plus Seit Freitagmorgen steht ein fünf Tonnen schweres Raupenfahrzeug auf dem Münsterplatz. Damit rückt eine Firme ins Blickfeld, die lange in Ulm produzierte.

Von Oliver Helmstädter

Schon vor der Eröffnung des Ulmer Weihnachtsmarkts zieht der "PB 134 D" die Aufmerksamkeit auf sich. Dabei beginnt der Budenzauber erst am Montag, 27. November. Der Pistenbully neben der Echt-Eisbahn soll nicht nur als winterliche Kulisse für Selfies diesen. Das 1973 noch in Ulm in der Magirusstraße hergestellte Dieselfahrzeug ist auch der Versuch des Unternehmens dahinter, in vielerlei Hinsicht auf sich aufmerksam zu machen.

Pistenbully steht in Ulm auf dem Weihnachtsmarkt

Trotz strömenden Regen sorgte bereits das Abladen des Pistenbullys für Aufmerksamkeit. Nachdem der Tieflader am südlichen Münsterplatz angekommen war, hievte ein Kran den Oldtimer auf die bereit gelegten Ketten. Diese wurden dann zusammengeschraubt - genauso wie im Skigebiet die Raupenfahrzeuge auch an ihren Einsatzort gelangen. In einem solchen hatte das Pistenfahrzeug zuletzt auf der Seiser Alm zu tun. Für eine Show zum 50. Geburtstag des Unternehmens, wie Patricia Röhl sich erinnert, die bei der Kässbohrer Geländefahrzeug AG, der Firma hinter Pistenbully, fürs Marketing zuständig ist.

