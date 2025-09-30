Wechsel im Neu-Ulmer Stadtrat: Darian Williams folgt auf Maximilian Löwlein

Nach eineinhalb Jahren gibt es bei der JU im Neu-Ulmer Stadtrat erneut einen Wechsel. Maximilian Löwlein legte aus beruflichen Gründen sein Stadtratsmandat nieder. Der Soldat und Drachenboot-Weltmeister war im Februar 2024 in das Gremium gerückt, nachdem Eva Treu zur Neu-Ulmer Landrätin gewählt worden war.

Das hat sich Darian Williams für die JU im Neu-Ulmer Stadtrat vorgenommen

Sein Nachfolger ist Darian Williams. Der 25-jährige Industriekaufmann ist Neu-Ulmer Orts- und Kreisvorsitzender der JU. Er stammt aus Pfuhl, wohnt aber seit Kurzem in Burlafingen. Als Stadtrat liegt ihm zum einen die Baupolitik am Herzen. „Wir brauchen unbedingt Wohnraum in der Stadt“, sagte er. „Es ist wichtig, dass wir die Nuwog unterstützen, gerade für junge Familien.“ Zum anderen will sich Williams für solides Haushalten und möglichst wenig neue Schulden einsetzen. Neu-Ulm dürfe nicht zu viele Projekte angehen, die sich die Stadt am Ende nicht leisten könne. Als Beispiel nennt er den Stadtteilplatz in Pfuhl, der 1,2 Millionen Euro kosten soll. Da müsse man sich die Frage stellen: „Kann man das nicht günstiger machen?“

Bei den Kommunalwahlen 2026 werde er „höchstwahrscheinlich“ wieder kandidieren, so Williams. Die Junge Union werde die Liste für den Neu-Ulmer Stadtrat und den Kreistag aber erst Ende November beschließen. Katrin Albsteiger solle als OB-Kandidatin der JU nominiert werden. Bei der CSU steht ihre Nominierung bereits am 6. Oktober an.