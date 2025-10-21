Einzigartige Cocktails, Jazz oder doch Techno gefällig? Das sind die beliebtesten Bars und Clubs in Ulm

Von angesagten Clubs, in denen bis in die Morgenstunden getanzt wird, bis hin zu gemütlichen Bars, die zum entspannten Verweilen einladen, bietet Ulm für jeden Geschmack die passende Location. Wir haben die beliebtesten Adressen zum Ausgehen in Ulm gesammelt, basierend auf Online-Rezensionen von Google.

Mudita Bar

Für Liebhaber von klassischen Cocktails, aber auch experimentellen Variationen, ist die Mudita Bar eine gute Anlaufstelle. Der Geschäftsführer Nihat Ciftci ist ein Urgestein der Ulmer Barlandschaft und hat vor der Eröffnung seiner eigenen Bar in bekannten Lokalen, wie der Blaupause Bar oder Rosenbottel Bar gearbeitet (mehr zu diesen beiden später). In der Mudita Bar kann Ciftci nun seine eigene Vision ausleben und kommt damit bei der Kundschaft auch gut an: 4,8 Sterne vergeben Gäste im Durchschnitt. Die Kunden loben das leckere und stets wechselnde Cocktailangebot, das modern-elegante Ambiente und das Angebot von Live-Musik. „Jeder Drink schmeckt einfach hochwertig und durchdacht. Ob was Klassisches oder was Ausgefallenes – es ist für jeden Geschmack was dabei“, schreibt ein Kunde.

Adresse: Neue Straße 100, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Donnerstag 19 Uhr bis 0 Uhr, Freitag bis Samstag 20 Uhr bis 2 Uhr

Weitere Informationen: www.mudita-bar.de

Uferbar Donaugold

Die Uferbar Donaugold ist ein Neuzugang in der Ulmer Barlandschaft. Sie kommt mit 4,9 Sternen auf Google bei der Kundschaft aber offensichtlich sehr gut an. Die besondere Location spielt hier definitiv auch eine Rolle, denn die Uferbar befindet sich - wie der Name schon vermuten lässt - direkt an der Stadtmauer mit Blick auf die Donau. Die Bar selber ist in einem umgebauten Schiffscontainer und die Kundschaft kann sich mit ihren Getränken auf die Wiese am Donauufer, auf ein paar Liegestühle oder an die Tische um den Container herum setzen. In den warmen Monaten ist die Freiluftbar ein wirkliches Highlight, von November bis Anfang Mai macht die Bar aber im Anbetracht der Kälte und des unbeständigen Wetters eine Winterpause. Im Sommer hat sie täglich geöffnet, sofern das Wetter mitspielt, genaue Öffnungszeiten und Events werden auf Instagram angekündigt. Die Kunden freuen sich aber bereits auf die Wiedereröffnung der Bar nächsten Sommer: „Ein Ort mit Charme und Herz, der sich perfekt für einen entspannten Nachmittag oder Abend eignet. Ich komme auf jeden Fall wieder!“

Adresse: Unter der Metzig 7, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: 1. Mai bis 31. Oktober - täglich, bei schönem Wetter

Weitere Informationen: www.instagram.com/uferbarulm

Jazzkeller Sauschdall

In einem alten Festungsgemäuer findet sich ein kleines Juwel der Ulmer Kulturlandschaft, der Jazzkeller Sauschdall. Bereits seit 1963 befindet sich hier ein Raum für Musik, Tanz und Begegnung, egal ob für Liebhaber oder Neulinge - Hauptsache Jazz. Der Sauschdall wird von einem Verein und ehrenamtlichen Mitarbeitern organisiert, so kann man den Gästen niedrige Getränke- und Eintrittspreise ermöglichen, sodass wirklich jeder eine Chance hat, vorbeizukommen und Spaß zu haben. „Super angesagte Adresse für Liebhaber jeglicher Livemusik“, schreibt ein Gast. „Immer wieder empfehlenswert: Game und Jam am Montag für alle, die auf lässige Atmosphäre mit Gesellschaftsspielen und guter Musik Lust haben. Lieblingsort!“, lautet die Rezension eines weiteren Online-Reviewers. Die hohe Bewertung von 4,7 Sternen verwundert also keineswegs.

Adresse: Prittwitzstraße 26, 89075 Ulm

Öffnungszeiten: Montag 21 bis 0:30 Uhr

Weitere Informationen: sauschdall.de

Studentencafé

Das Studentencafé ist vom gleichen Verein organisiert wie der Jazzkeller, hier gilt also auch das Prinzip: Alle Mitarbeiter sind Ehrenamtliche und die Preise für Eintritt und flüssige Erfrischungen sind erschwinglich. Diese inzwischen fast fünfzig Jahre alte Kultkneipe ist auch keineswegs nur für Studierende gedacht, hier ist jeder willkommen, der einen schönen Abend verbringen möchte. Geboten wird ein abwechslungsreiches Abendprogramm, beispielsweise mit Jam Sessions, kostenlosen Konzerten und einem öffentlichen Atelier, an dem sich jegliche kreative Geister beteiligen können. Alles in allem kommt das Studentencafé mit 4,5 Sternen bei den Ulmer Nachtschwärmern sehr gut an: „Für spontanes Ausgehen die perfekte Lösung. Und die Konzerte sind einfach mega.“

Adresse: Stuttgarter Straße 1, 89075 Ulm

Öffnungszeiten: Mittwoch 21 bis 3 Uhr, Samstag 21 bis 3 Uhr

Weitere Informationen: studentencafe.de

Garden Bar

Während das Ufergold im Winter geschlossen ist, werden Kunden, die ganzjährig draußen sitzen und einen leckeren Cocktail drinken möchten, in der Garden Bar fündig. Die Bars unter freiem Himmel sind in Ulm sehr beliebt, denn auch die Garden Bar bekommt von den Gästen die fast-Bestnote von 4,9 Sternen. Mit bequemen Lounges und vielen verschiedenen Events kommt eine gemütliche Stimmung irgendwo zwischen Garten und Bar auf, all das direkt in der Ulmer Innenstadt. In den Rezensionen schwärmen die Kunden von ihrem „Lieblingsplatz“ und den Drinks: „Die Getränke sind top – kreativ gemixt, qualitativ hochwertig und einfach lecker.“

Adresse: Hirschstraße 12, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 18 bis 2 Uhr

Weitere Informationen: cocomo.one/ulm/gardenbar

Rosebottel Café und Bar

Das Rosebottel Café und Bar ist seit 2012 eine Pflichtadresse für Cocktail-Feinschmecker. Zu der Bar mit edler Einrichtung gehört auch eine Limonadenmanufaktur, die die Limonaden, die an der Bar serviert oder in Cocktails gemixt werden, komplett selbst herstellt. Außerdem werden hier regelmäßig Gin-Tastings veranstaltet. „Rustikale Bar, dessen Barkeeper ihr Handwerk noch ernst nehmen“, schreibt ein Kunde. Insgesamt lassen die Gäste im Durchschnitt 4,6 Sterne da.

Adresse: Zeitblomstraße 21, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Freitag bis Samstag ab 20 Uhr

Weitere Informationen: www.rosebottel.de

Blaupause Café und Bar

Die Bar Blaupause liegt, wie der Name schon vermuten lässt, direkt neben der Blau, die durch die Ulmer Innenstadt fließt. Bei schönem Wetter kann man auf einer gemütlichen Terrasse draußen sitzen, doch den Kunden muss natürlich nicht nur das Ambiente gefallen, sondern auch das Angebot. In Anbetracht der 4,6 Sterne und den vielen sehr positiven Rezensionen ist das aber definitiv der Fall: „Wer gute und außergewöhnliche Cocktails möchte, sollte hier mal vorbei.“ Sowohl die Klassiker, als auch die Neukreationen des Hauses, wie beispielsweise der Gin Basil Smash kommen gut an. Außerdem freuen sich viele Gäste, die keinen Alkohol trinken, über ein großes und leckeres Angebot an alkoholfreien Cocktails.

Adresse: Neue Straße 43, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 19 bis 0 Uhr

Weitere Informationen: www.instagram.com/blaupause_bar

Die Bar

Die Bar ist mit 4,7 Sternen ebenfalls eine sehr beliebte Adresse für einen Drink. Der Stil und das Ambiente sind minimalistisch und modern, die Drinks sind es aber nicht. Von Klassikern bis zu ausgefallenen Neukreationen ist alles dabei. Besonders loben die Gäste online den Lillet Loco, den Porn High, die alkoholfreien Alternativen und die Karaffe Wasser, die es kostenlos zum Getränk dazu gibt. Im Sommer kann man auf einer großen Terrasse im Freien sitzen. Die Kunden in den Rezensionen geben sich rundum zufrieden: „Gutes Ambiente, freundlicher Service, sehr gute Cocktails. Daumen hoch!“

Adresse: Karpfengasse 5, 89073 Ulm

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 18 bis 1 Uhr, Freitag-Samstag 18 bis 2 Uhr

Weitere Informationen: diebar-ulm.de

Gleis44

Zum Abschluss gibt es noch einen beliebte Adresse, die man auch nach einem langen Abend in der Bar noch aufsuchen kann: Den Club Gleis44. Ebenfalls ein beliebter Treffpunkt für Ulmer Partygänger, der eine ganze Reihe verschiedener Musikrichtungen bietet. Hier gibt es bunte Clubnächte und Raves, aber auch ungezwungene Klassik-Konzerte, Ausstellungen und Talk-Runden. Mit 4,1 Sternen hat der Club viele Fans, die negativen Rezensionen bemängeln hier und da etwas die Sauberkeit der Sanitäranlagen, generell sind die Stimmen aber sehr positiv: „Ein toller, kreativ und liebevoll gestalteter Club mit super nettem Personal und bunten Publikum. Perfekt zum Abtauchen aus dem Alltag.“

Adresse: Schillerstraße 44, 89077 Ulm

Öffnungszeiten: Freitag und Samstag 22 bis 5 Uhr

Weitere Informationen: www.gleis44.de