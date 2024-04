Einbruch in Vereinsheim: Täter richten hohen Schaden an

Als der Einbrecher die Scheibe einer Tür einschlägt, löst der Alarm aus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Weidenstetten ist am Mittwoch in ein Vereinsheim eingebrochen worden. Gestohlen wurde nach Polizeiangaben nichts. Jedoch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Gegen 7.15 Uhr stellte ein Zeuge den Einbruch in das Gebäude im Jungfernbühl fest. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte sich ein Unbekannter gegen 1.45 Uhr an der Terrassentür und an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Mit einem Brechwerkzeug versuchte der Einbrecher die Türen aufzuhebeln. Doch die hielten stand.

Als der Unbekannte die Scheibe einer Tür zu einem Lager einschlug, löste der Alarm aus. Danach suchte er das Weite. Der Polizeiposten Langenau hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. (AZ)