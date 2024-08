Hubschrauber nach Unfall im Einsatz: Motorradfahrer wird schwer verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagabend in Weidenstetten (Alb-Donau-Kreis) ist ein 45 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um 19.25 Uhr auf der Landstraße zwischen Weidenstetten und Ettlenschieß. Der 45-Jährige fuhr mit einer Ducati in Richtung Weidenstetten und überholte einen Autofahrer.

Während des Überholvorgangs kam der Kradlenker in einer leichten Rechtskurve aus bislang unklarer Ursache nach links von Straße ab. Der Motorradfahrer rutschte mit seinem Krad die Böschung hinunter und kam nach einigen Metern zum Liegen. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen.

Ein Rettungshubschrauber mit Notarzt war vor Ort. Der Rettungsdienst verbrachte den 45-Jährigen in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Heidenheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Sie schätzt den Schaden auf etwa 8000 Euro. Die Feuerwehr barg das Motorrad. (AZ)