Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2022: Eröffnung und Programm beim Mittelalter-Weihnachtsmarkt

Der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm findet in diesem Jahr wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Programm, Öffnungszeiten und Ort des Adventsmarktes.

Die Stadt Neu-Ulm muss mit ihren Veranstaltungen in der Regel immer mit der großen Schwester-Stadt Ulm konkurrieren. Auch beim Weihnachtsmarkt sieht das nicht anders aus. Ulm lockt zahlreiche Besucher mit seiner Kulisse direkt vor dem Ulmer Münster, dem immerhin höchsten Kirchturm der Welt. Da ist es nicht ganz leicht, einen Grund zu finden, warum die Menschen lieber auf die andere Seite der Donau nach Neu-Ulm kommen sollten.

Doch die Stadt hat sich etwas Cleveres einfallen lassen: Einen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Damit ist in Neu-Ulm etwas geboten, das es sonst nicht gibt. Die Besucher können sich an einem besonderen, aber gut in die Weihnachtszeit passenden Ambiente erfreuen.

Wo genau in Neu-Ulm der kleine Mittelalter-Weihnachtsmarkt stattfindet, erfahren Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die Eröffnung, das gebotene Programm und die regelmäßigen Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes.

Eröffnung vom Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022

Ein paar Tage nach der Eröffnung der "Konkurrenz" beim Weihnachtsmarkt Ulm 2022 geht auch der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm los. Ab dem 25. November können die Besucher in die Weihnachtswelt des Mittelalters eintauchen.

Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger findet am Samstag, 26. November 2022, um 18 Uhr statt. Dabei werden auch Stelzen-Engel über den Markt stelzen und kleine Präsente unter die Leute bringen. Außerdem im Programm: Gauklerkönig Fabio Esposito (16.30 und 17.30 Uhr) sowie der Posaunenchor Pfuhl. um 19.30 Uhr steigt eine Feuershow mit der "Feuersbrunst Esslingen".

Dafür bleibt den Besuchern Zeit bis wenige Tage vor Weihnachten. Denn der Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt schließt, noch vor dem in Ulm, bereits am 21. Dezember seine Tore.

Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022: Öffnungszeiten des Mittelalter-Weihnachtsmarktes

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm hat die ganze Woche über geöffnet. Von vormittags bis spätabends sind die Stände der mittelalterlich angehauchten Handwerker und Gastronomen für die Besucher verfügbar. Da der Weihnachtsmarkt an einigen Tagen noch ein klein wenig länger als an anderen geöffnet hat, haben wir Ihnen hier eine Übersicht über die Öffnungszeiten zusammengestellt:

Montag: 11.30 - 21.30 Uhr

11.30 - 21.30 Uhr Dienstag: 11.30 -21.30 Uhr

11.30 -21.30 Uhr Mittwoch: 11.30 - 21.30 Uhr

11.30 - 21.30 Uhr Donnerstag: 11.30 - 22.00 Uhr

11.30 - 22.00 Uhr Freitag: 11.30 - 22.00 Uhr

11.30 - 22.00 Uhr Samstag: 11.30 - 22.00 Uhr

11.30 - 22.00 Uhr Sonntag: 11.30 - 21.30 Uhr

Mittelalter-Weihnachtsmarkt: Das Programm auf dem Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm wirkt wie das Kontrast-Programm zum Ulmer Weihnachtsmarkt. Es gibt ein ganz bestimmtes Motto: Alle Stände sind im Mittelalter-Look. Das bedeutet, dass die Stände urig aufgebaut sind und die Standinhaber schlichte, mittelalterliche Kleidung übergeworfen haben. Geboten werden in den Ständen mittelalterliche Handwerkskunst, an der sich die Besucher erfreuen können.

Zusätzlich gibt es ein buntes Programm an verschiedenen Attraktionen, die immer wieder über den Tag verteilt oder gleich ganztägig stattfinden. Dazu zählen:

Feuershows, die immer wieder aufgeführt werden

Musikvorstellungen, die von Zeit zu Zeit für Stimmung sorgen

Märchenerzählungen, die speziell für die Kleinen Besucher organisiert werden

Ein Karussell, das ebenfalls zur Erheiterung der Kinder aufgebaut wurde

Eine Krippe, die mit den Tieren für die richtige Weihnachtsstimmung sorgt

Für Besucher-Gruppen gibt es zusätzlich etwas ganz besonderes. Auf dem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm ist ein traditionelles, kirgisisches Zelt aufgebaut, in dem man sich Plätze reservieren kann. Ab einer Gruppengröße von zwölf Personen sind verschiedene Menüs zu buchen, bei denen man mit verschiedenen Speisen und Getränken bewirtet wird. Von Sonntag bis Mittwoch ist das Zelt aber auch ohne Bewirtung buchbar.

Für all diejenigen, die auf einem Weihnachtsmarkt hauptsächlich wegen der warmen Getränke und dem Buden-Essen anzutreffen sind, bietet der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm ebenfalls eine willkommene Abwechslung zu vergleichbaren Märkten in der Weihnachtszeit. Das Mittelalter-Motto erstreckt sich nämlich selbstverständlich auch aufs Essen. Von Drachenwurst vom Rost bis zu traditionellen Pizza-Bäckern, von Glühwein bis Honig-Met ist alles mit dabei.

Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt 2022: An welchem Ort findet der Mittelalter-Weihnachtsmarkt statt?

Da die Stadt Neu-Ulm im Innenstadt-Bereich nicht über allzu große, freie Flächen verfügt, ist der Mittelalter-Weihnachtsmarkt auf zwei nahe beieinanderliegende Plätze aufgeteilt. Der eine Teil findet auf dem Rathausplatz statt, der andere auf dem Johannesplatz. Die beiden Plätze sind jedoch weniger als zwei Minuten Fußweg voneinander entfernt, was es den Besuchern erleichtert, von einem zum anderen zu wechseln.