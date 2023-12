Der Mittelalter - Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm 2023: Öffnungszeiten, Programm und Parken

Im Dezember findet der mittelalterliche Weihnachtsmarkt 2023 in Neu-Ulm statt. Hier gibt es alle Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Parken.

Er ist ein wenig unbekannter als der Weihnachtsmarkt in Ulm, aber dafür häufig auch weniger überrannt: der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm. Zwischen dem 1. Dezember und dem 22. Dezember 2023 kann man hier Glühwein trinken, Maronen essen und Weihnachtsgeschenke einkaufen. Außerdem bietet der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm verschiedene musikalische Darbietungen von Chören und Kapellen aus der Region. Für die Kinder gibt es außerdem Märchenstunden, ein Karussell und eine lebendige Krippe. Seit 2014 findet der Weihnachtsmarkt auf dem Rathaus- und Johannesplatz in Neu-Ulm statt.

Sie wollen wissen, wann genau der mittelalterliche Weihnachtsmarkt 2023 in Neu-Ulm seine Tore öffnet, was neben den Verkaufsständen geboten ist und wo es Parkmöglichkeiten gibt, wenn man mit dem Auto anreisen will? Hier gibt es alle Infos rund um Öffnungszeiten, Programm und Parken.

Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm 2023

Vom 1. Dezember bis zum 22. Dezember hat der Weihnachtsmarkt in Ulm jeden Tag geöffnet - allerdings je nach Wochentag zu leicht unterschiedlichen Uhrzeiten. Hier sind die Öffnungszeiten im Überblick:

Sonntag bis Mittwoch: 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt 2023 in Neu-Ulm: Das steht auf dem Programm

Neben den Verkaufsständen gibt es auch ein buntes Programm beim mittelalterlichen Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm:

1. Dezember

Eröffnung des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts

2. Dezember

18 Uhr: Feierliche Eröffnung

20 Uhr: Feuershow mit Feuersbrunft Esslingen

3. Dezember

17 Uhr: Stadtkapelle Neu-Ulm

5. Dezember

17 Uhr: Besuch des heiligen St. Nikolaus

18 Uhr: Jagdhornbläsergruppe Neu-Ulm

9. Dezember

17 Uhr: Gauklerkönig Fabio Esposito

18 Uhr: Feuershow Mystique

10. Dezember

18 Uhr: Puss 'n' Boots Neu-Ulm

12. Dezember

18 Uhr: Saxophonesemble Musikschule Neu-Ulm

13. Dezember

20 Uhr: Soko Vokale Chor und Gospel & More

15. Dezember

17.30 Uhr: Musikschule Neu-Ulm Streichensemble

16. Dezember

17 Uhr: Gauklerkönig Fabio Esposito

18 Uhr: Feuershow Mystique

20. Dezember

19 Uhr: Nachwuchsorchester

20 Uhr: Feuerwehrkapelle Pfuhl

21. Dezember

16 Uhr: Musikschule Neu-Ulm

22. Dezember

letzter Tag, Markt schließt um 22 Uhr

Kinderbackstube

jeden Samstag von 11.30 bis 18 Uhr

in der Holzofenbäckerei "Heiligs Blechle"

Märchenjurte für Familien mit Kindern ab 4 Jahren

jeweils 16.30 bis 17.15 Uhr

am Sa 2.12., So 3.12., Sa 9.12., So 10.12., Fr 15.12., Sa 16.12., So 17.12., Fr 22.12.

4 € pro Person

Anmeldung unter anmeldung.jurte@web.de

Märchenjurte für Erwachsene/Jugendliche ab 12 Jahren

jeweils 20 bis 21 Uhr

am Sa 2.12., Sa 9.12., So 10.12., Fr 15.12., Sa 16.12., So 17.12., Fr 22.12

8€ pro Person, 6€ pro Person

Anmeldung unter anmeldung.jurte@web.de

Theater Kuddlmuddl

Mittwoch, 13. Dezember: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr

Donnerstag, 14. Dezember: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr

Freitag, 15. Dezember: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr

Montag, 18. Dezember: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr

Dienstag, 19. Dezember: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr

Donnerstag, 21. Dezember: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr

Freitag, 22. Dezember: 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr

Eintritt 4 Euro, Anmeldung unter weihnachtslesungen-neuulm@web.de

Parken beim Weihnachtsmarkt 2023 in Neu-Ulm

Wer mit dem Auto zum Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm anreisen will, hat verschiedene Möglichkeiten, seinen PKW abzustellen. Es gibt sowohl Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt verteilt, eine Tiefgarage am Petrusplatz sowie einen großen Parkplatz beim Edwin-Scharff-Haus, auf dem man sein Auto auch für einen ganzen Tag abstellen kann. Ein Übersicht über die genauen Tarife findet man auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm.