Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2024: Öffnungszeiten, Programm und Parkmöglichkeiten

Der Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm findet vom 29. November bis 22. Dezember 2024 auf dem Rathaus- und Johannesplatz statt und zieht seit 2014 zahlreiche Besucher an. Mit seiner mittelalterlichen Atmosphäre bietet der Markt eine Vielzahl von Handwerksständen und ein umfassendes gastronomisches Angebot. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm mit regionalen Kapellen, Chören und weiteren Höhepunkten. Auch für Kinder ist einiges geboten: Es gibt Märchenerzählungen, ein Karussell und eine lebendige Krippe.

Das Programm des Weihnachtsmarktes in Neu-Ulm 2024 sowie die Öffnungszeiten und Informationen zur Anreise finden Sie hier.

Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2024: Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt hat von Freitag, 29. November, bis Montag, 23. Dezember, täglich seine Tore geöffnet. Das sind die Öffnungszeiten im Überblick:

Sonntag bis Mittwoch: 11.30 Uhr bis 21.30 Uhr

Donnerstag bis Samstag: 11.30 Uhr bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2024: Das Programm auf dem Rathausplatz

Das ist das vollständige Programm des Weihnachtsmarktes auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm:

29. November 2024 (Freitag)

Eröffnung des mittelalterlichen Weihnachtsmarktes

30. November 2024 (Samstag)

13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr: Gauklerduo Forzarello

18 Uhr: Feierliche Eröffnung durch Frau Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger & den Posaunenchor Pfuhl

20 Uhr: Feuershow Fire & Drums

1. Dezember 2024 (Sonntag)

13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr: Gauklerduo Forzarello

19.30 Uhr: Feuershow Fire & Drums

5. Dezember 2024 (Donnerstag)

16 Uhr: Der heilige Nikolaus kommt zu Besuch

19 Uhr: Auftritt Puss’n’Boots Neu-Ulm (Leitung: Frau Steiner und Herr Melchinger)

6. Dezember 2024 (Freitag)

20 Uhr: Feuershow Prometheus

7. Dezember 2024 (Samstag)

19.30 Uhr: Feuershow Prometheus

12. Dezember 2024 (Donnerstag)

19 Uhr: Auftritt Stadtkapelle Neu-Ulm mit dem Nachwuchsorchester HitKids (Musikschule Neu-Ulm)

13. Dezember 2024 (Freitag)

19 Uhr: Auftritt Musik- und Gesangverein Ulm-Grimmelfingen e.V. (Leitung: Herr Hauff)

14. Dezember 2024 (Samstag)

13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr: Gauklerduo Forzarello

20 Uhr: Feuershow Fire & Drums

15. Dezember 2024 (Sonntag)

17 Uhr: Blechbläserensemble Deep Bläcks (Leitung: Herr Keller)

13.30 Uhr, 15.30 Uhr, 17.30 Uhr: Gauklerduo Forzarello

19.30 Uhr: Feuershow Fire & Drums

17. Dezember 2024 (Dienstag)

18.30 Uhr: Nachwuchsorchester Feuerwehrkapelle Pfuhl (Leitung: Frau Wörz und Herr Lentz)

19. Dezember 2024 (Donnerstag)

19.30 Uhr: Auftritt Chornection Reutti-Jedelhausen e.V. (Leitung: Frau Dröll)

20. Dezember 2024 (Freitag)

17 Uhr: Streichensemble Musikschule Neu-Ulm (Leitung: Frau Dröll)

18 Uhr: Auftritt Blechtissimo (Leitung: Herr Mack)

20 Uhr: Feuershow Prometheus

21. Dezember 2024 (Samstag)

19.30 Uhr: Feuershow Prometheus

22. Dezember 2024 (Sonntag)

Letzter Markttag (Tore schließen um 22 Uhr)

Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2024: Das Programm auf dem Johannesplatz

Das Programm auf dem Johannesplatz richtet sich mehr an Familien und Kinder. Hier finden verschiedene Lesungen und Theaterstücke rund ums Thema Weihnachten statt. In der Märchenjurte am Johannesplatz finden drei szenische Theateraufführungen und Lesungen für alle Altersgruppen statt.

Der Ulmer Märchenkreis bietet spezielle Märchenerzählungen an. Es gibt zwei verschiedene Aufführungen: für Kinder ab 4 Jahren und eine zweite für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren. Die Märchenerzählungen für Kinder werden immer von 16.30 - 17.15 Uhr aufgeführt, während die Geschichten für das ältere Publikum abends von 20 bis 21 Uhr stattfinden.

Die Termine der Veranstaltungen im Überblick:

Samstag, 30. November (Aufführungen für Kinder als auch für Erwachsene/Jugendliche finden statt)

Sonntag, 1. Dezember (Aufführung nur für Kinder)

Freitag, 6. Dezember (Aufführungen für Kinder als auch für Erwachsene/Jugendliche finden statt)

Samstag, 7. Dezember (Aufführungen für Kinder als auch für Erwachsene/Jugendliche finden statt)

Sonntag, 8. Dezember (Aufführung nur für Kinder)

Samstag, 14. Dezember (Aufführungen für Kinder als auch für Erwachsene/Jugendliche finden statt)

Sonntag, 15. Dezember (Aufführung nur für Kinder)

Freitag, 20. Dezember (Aufführung nur für Kinder)

Samstag, 21. Dezember (Aufführungen für Kinder als auch für Erwachsene/Jugendliche finden statt)

Die Märchenerzählungen für Kinder kosten 4 Euro pro Person. Bei der Version für Erwachsene und Jugendliche belaufen sich die Kosten auf 8 Euro für Erwachsene und 6 Euro für Jugendliche. Alle Termine erfordern zudem eine Reservierung unter: anmeldung.jurte@web.de.

Das Theater Kuddlmuddl präsentiert „Funkelndes Rambazamba“, eine szenische Abenteuerlesung für Kinder. Die Aufführungen finden an verschiedenen Tagen statt:

Dienstag, 3. Dezember um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr

Mittwoch, 4. Dezember um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr

Donnerstag, 5. Dezember um 9 Uhr, 10, Uhr, 11 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr

Freitag, 6. Dezember um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr

Für die Aufführungen im Theater Kuddlmuddl fallen Kosten in Höhe von 5 Euro pro Person an. Ein Platz muss unter folgender Adresse reserviert werden: buero@kuddlmuddl.de.

Das dritte Programmangebot auf dem Johannesplatz ist das Theater Funkel. Es führt das Stück „Als der Weihnachtsmann Schnupfen hatte…“ auf, eine szenische Lesung mit Gesang. Die Aufführungen finden vom 11. bis 13. Dezember statt. Hier sind die Termine im Überblick:

Mittwoch, 11. Dezember um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr

Donnerstag, 12. Dezember um 9 Uhr, 10 Uhr und 11 Uhr

Freitag, 13. Dezember um 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr

Der Preis beträgt 5 Euro pro Person, auch hier ist eine Anmeldung erforderlich: weihnachtlichelesungen-neuulm@web.de.

Parken beim Weihnachtsmarkt Neu-Ulm 2024: Wo gibt es Parkmöglichkeiten?

Für die Besucher des Weihnachtsmarktes in Neu-Ulm gibt es zahlreiche Parkmöglichkeiten in der Nähe des Marktes. In der Umgebung sind sowohl öffentliche Parkhäuser als auch Parkplätze verfügbar. Eine Tiefgarage befindet sich am Petrusplatz und es gibt einen größeren Parkplatz beim Edwin-Scharff-Haus, der auch für einen längeren Zeitraum genutzt werden kann. Zudem sind in der Innenstadt verteilt Kurzzeitparkplätze vorhanden.

Wer eine bequemere Anreise bevorzugt, kann den Markt auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Bus und Bahn sind in Neu-Ulm am Zentralen Umsteige-Punkt (ZUP) des Bahnhofs miteinander verknüpft. Autofahrer haben zudem die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf dem Park & Ride-Parkplatz am Ostausgang des Bahnhofs kostenfrei abzustellen und die Fahrt mit Bus und Bahn fortzusetzen. Weitere Informationen zu den Parktarifen und ÖPNV sind auf der Homepage der Stadt Neu-Ulm verfügbar.