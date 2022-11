Weihnachtsmarkt in Ulm 2022: Eröffnung, Programm, Öffnungszeiten und Stände

Der große Weihnachtsmarkt 2022 in Ulm findet vor dem Münster statt. Hier erfahren Sie alles rund um Eröffnung, Programm, Öffnungszeiten und Stände.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt findet weit über die Stadtgrenzen hinaus große Beachtung. Hauptgrund dafür dürfte die Lage des Weihnachtsmarktes direkt vor dem Ulmer Münster, dem höchsten Kirchturm der Welt, sein. Zusätzlich können Besucher den großen Weihnachtsbaum bewundern, der mit 18.000 Lichtern besetzt vor der Kulisse der Kirche strahlt.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der Ulmer Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr nur für kurze Zeit seine Tore öffnen. Dieses Jahr jedoch ist wieder ein Weihnachtsmarkt in voller Länge geplant. Wann es damit losgeht, wie es mit den Öffnungszeiten steht und was es über die diesjährigen Stände zu wissen gibt, erfahren Sie hier.

Die Eröffnung vom Ulmer Weihnachtsmarkt 2022

Der Ulmer Weihnachtsmarkt hat, wie andere Weihnachtsmärkte auch, am Montag, dem 21. November, begonnen. Seit diesem Datum sind die Tore des kleinen Weihnachtsdörfchens geöffnet und die Besucher können sich auf dem Münsterplatz, auf dem der Weihnachtsmarkt traditionell stattfindet, frei bewegen. Der Ulmer Weihnachtsmarkt endet allerdings schon kurz vor Weihnachten wieder. Am 22. Dezember ist Schluss und der Weihnachtsmarkt schließt seine Pforten wieder für ein ganzes Jahr.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Weihnachtsmarkt in Ulm 2022: Öffnungszeiten und Programm

Bei den Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt 2022 in Ulm gilt an jedem Tag der Woche: Der Weihnachtsmarkt hat von 10.00 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. So muss niemand vorher nachsehen, wie an einem bestimmten Tag die Öffnungszeiten liegen.

Während der Öffnungszeiten können die Besucher das Programm des Ulmer Weihnachtsmarktes genießen. Dabei liegt der Fokus in Ulm deutlich weniger auf einzelnen Vorstellungen, als auf den Ständen und der dargebotenen Kulisse. Anstelle von Ansprachen und groß inszenierten Adventskalendern gibt es auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt lediglich eine Krippe mit Eseln und Ochsen, die die Zuschauer bewundern können. Für die kleinen Besucher gibt es außerdem einige Kinderkarussells.

Die Stände auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt 2022

Der Ulmer Weihnachtsmarkt setzt ganz auf die Anziehungskraft der vielen verschiedenen Stände, an denen die Besucher zumeist handwerklich hergestellte Produkte kaufen können. Dazu gehört die große Glasbläserhütte, in der auf traditionelle Art und Weise, wie vor mehreren hundert Jahren, Glas geblasen wird. Die Zuschauer können dabei live zusehen, wie die gläsernen Kunstwerke entstehen.

Lesen Sie dazu auch

Daneben gibt es jedoch auch noch jede Menge verschiedener Stände, an denen die Besucher einfach vorbeibummeln können. Es gibt Stände für die Bereiche Dekoartikel und Kunstwerk, Spielwaren, Bekleidung und Accessoires, Schmuck, Süsswaren und Spezialitäten, Gemischtes und selbstverständlich Gastronomie. Einen Überblick über die 120 verschiedenen Stände können Sie sich mit dem Herunterladen des Standplanes verschaffen.

Für all diejenigen, die nicht zum Einkaufen auf den Ulmer Weihnachtsmarkt wollen, sondern die nur die weihnachtliche Atmosphäre genießen und eine Kleinigkeit essen oder trinken möchten, gibt es mit der Speisekarte ebenfalls eine Übersicht über all die Möglichkeiten, die sich auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt hierfür bieten.