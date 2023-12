Die zehn ungewöhnlichsten Geschenkideen auf Ulms Weihnachtsmarkt

Glühwein, Wurst, Socken und Krippenfiguren gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Wer genau hinschaut, kann auf dem Ulmer Budenzauber auch das Ungewöhnliche entdecken.

130 Buden, 100.000 Produkte und bis zu einer Million Besucherinnen und Besucher - der Ulmer Weihnachtsmarkt ist eine Großveranstaltung, die Busse aus ganz Deutschland bis ins benachbarte Ausland ans Münster lockt. Wir haben uns - rein subjektiv auf sie Suche nach den womöglich zehn ungewöhnlichsten Produkten gemacht, die hier angeboten werden.

Sehr filigran: Aus Glas ist dieser winzige Nikolaus, der in Polen in Handarbeit hergestellt wurde. Foto: Oliver Helmstädter

10. Weihnac htsmänner aus Glas so groß wie Fingernägel

Das wohl filigranste Produkt auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt sind die Glasfiguren, die Stine Viehweg anbietet. In Polen handgefertigt sind die kaum einen Zentimeter großen Figuren, die es ab fünf Euro gibt. So klein, dass sie durch ungeübte Finger kaum zu fassen sind. Mit extrem ruhiger Hand hat hier ein Mensch Augen, Knöpfe und Gürtel eines Weihnachtsmannes aufgemalt, der kaum größer als ein Fingernagel ist.

Die ungewöhnlichste Bürste im Bürstenladen ist sicherlich die Busenbürste, die hier Chefin Liselotte Liepert hält. Foto: Oliver Helmstädter



9. Bürste für den Busen

4500 verschiedenen Bürsten gibt es im „Bürstenladen“ der Familie Liepert Von Steckdosenbürste, Krallenbürsten und unzähligen Flaschenbürsten. Der Klassiker der ungewöhnlichen Varianten ist aber die Busenbürste: "Sie darf nicht zu hart sein", sagt Liselotte Liepert, die Chefin des Bürstenladens. In zwei verschiedenen Varianten gibt es die Verwöhn Produkte: Wem die Schweineborsten zu hart sind, der kann auf Ziege wechseln. 9,90 kostet die Busen-Bürste. "Auch schön für Paare", findet die Bürsten-Chefin.

Auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt gibt es auch Papier-Münster zum selber bauen. "Made in Neu-Ulm". Foto: Oliver Helmstädter

8. Ulmer Münster "Made in Neu-Ulm"

"Made in Neu-Ulm" ist das Ulmer Münster zum selber Basteln. Das Familienunternehmen aus Gerlenhofen namens Spatzenwerk bietet allerlei Geschenke rund um Ulmer Symbole an: von Bastelbögen bis hin zu Tränken für (Ulmer) Spatzen. Einer der Chefs, Designer Andreas Hauslaib, berät persönlich. Für 20 Euro gibt es den höchsten Kirchturm der Welt als Bausatz aus insgesamt 32 Teilen zum Ausschneiden und Falten. Eine Einstein-Büste besteht aus 27 Teilen.

Am Stand des Neu-Ulmer Magiers Florian Zimmer verkauft Jan Harter nicht nur Tickets, sondern auch Zaubertricks für Anfänger. Foto: Oliver Helmstädter

7. Zaubertricks von Florian Zimmer

Das Hauptaugenmerk des Stands von Magier Florian Zimmer liegt auf dem Verkauf von Tickets für sein Magier-Theater in Neu-Ulm. Es gibt aber auch fertige Zaubertricks für Anfänger: Etwa eine Kunststofffingerkuppe aus dem nach etwas Übung magischerweise ein Tuch entspringt. Auch Florian Zimmers Lieblings-Kartentrick mit dem „Any Card at any Number-Effekt" wird für 20 Euro angeboten.

Aus Günzburg stammen die Bücher "Memories2make", die Aufgaben für jeweils unterschiedliche Zielgruppen beinhalten: Von Paaren bis Freunde. Foto: Oliver Helmstädter

6. "Challenge-Bücher" aus Günzburg

Definitiv ungewöhnlich sind auch die der Günzburger Verlag Memories2Make anbietet. "Challenge-Bücher" heißt das Hauptprodukt. Versteckt hinter Rubbelfeldern warten auf den Seiten der Bücher für knapp 30 Euro verschiedene Aufgaben. "Sie bringen in den Alltag Ideen-Reichtum", sagt Andreas Böhm. Die Bücher richtigen sich an verschiedene Zielgruppen: Für beste Freunde, ganze Familien, Paare oder auch Kinder. Hier sind vor allem Spielideen drin. Pep in Hochzeiten soll das Spiel "Wedding-Challenge" bringen.

Anna Sommer verkauft auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt auch dieses Gag-Spielzeug: den Schnapper. Foto: Oliver Helmstädter



5. Der Schnapper, der alle verrückt macht

Regelmäßig bilden sich Menschentrauben vor dem Stand CMC-Puzzles. Das Unternehmen vom Ammersee bietet Trickkisten und Knobelspiele, Puzzles und Geduldspiele aus eigener Produktion an. Einer der Renner ist der Schnapper: Eine Art-Holzstift mit einem Gummizug am Ende. Mit einem Bolzen muss man durch Drehungen vermeintlich einen Gummizug einfangen, sodass der Schnapper "zurückschnappt". Vergeblich versuchen Erwachsene und Kinder das Rätsel zu lösen. Den Gag verrät Verkäuferin Anna Sommer: "Es ist gar kein Gummizug drin." Die vermeintliche Könnerin lässt den speziell geformten Bolzen ganz ohne Gummi zurückschnappen. Und verblüfft das Publikum. Der Preis: sechs Euro.

Über 100 Jahre alt ist dieses Model für Springerle. Foto: Oliver Helmstädter

4. Eine antikes Springerle-Model

Ein Springerles-Model der besonderen Art gibt es bei &&&. Die handgeschnitzte Rolle, unbekannter Herkunft, ist weit über 100 Jahre alt. Eigentlich dient das antike Stück dem Haushaltswaren-Stand von Sandra Dunger als Vorbild für neue Formen. Doch wenn eine Liebhaberin oder ein Liebhaber dafür 150 Euro ausgeben will, wechselt die Rolle, die aus einem Anis-Eierschaumteig traditionelles Festtagsgebäck zaubert, auch den Besitzer.

Paulina Krzyzaniak verkauft auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Modell von Pistenbullys. Foto: Oliver Helmstädter

3. Pistenbully auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Ungewöhnlich ist allein die Tatsache, dass ein Hersteller von Pistenraupen auf einem Weihnachtsmarkt einen Stand betreibt. Somit sind es auch die im Angebot befindlichen Produkte. Etwa die Spielzeug-Modelle von Pistenbullys. "Das kaufen aber eher erwachsene Kinder", sagt Paulina Krzyzaniak lachend. Und zwar durchaus oft. Denn der Schlager, der Pistenbully 400 W im Maßstab 1:32, ist trotz den ausgerufenen 70 Euro sogar schon ausverkauft.

Den Stand direkt auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt hat die Münsterbauhütte zwar nicht mehr. Doch im weihnachtlichen Verkaufsshop am Münster gibt es trotzdem original Münter-Steine. Wie diese Fiale für 2000 Euro. Foto: Oliver Helmstädter



2. Ein echtes Stück vom Ulmer Münster

Alle Jahren wieder werden auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt Teile des Ulmer Wahrzeichens verkauft Auch wenn die Münsterbauhütte ihren eigenen Stand aufgrund von Personalmangel vor dem Münster im Gegensatz zu früheren Jahren nicht mehr hat, geht der Verkauf an der Südpforte des Münsters in der "Weihnachtsstube" weiter. Über 30, teilweise uralte Teile des Münsters waren im Angebot. Viel ist, schon verlauft. Los geht's preislich bei kleineren (Bruch-) Stücken ab 80 Euro. Ein Gefühl für die Historie und Masse des Münsters bieten die großen Teile: Etwa eine Fiale, ein schlankes flankierendes Türmchen, für 2000 Euro, eine Kreuzblume für 2500 Euro.

Maultrommeln aus aller Welt verkauft der Musiker Herman Kathan. Aus Metall oder Holz und Bambus, wie die Modelle von Bali oder den Philippinen. Foto: Oliver Helmstädter



1. Riesigen Gong oder exotische Maultrommel?

In ähnlichen preislichen Sphären schweben auf dem Weihnachtsmarkt wohl nur die Prachtstücke von Herman Kathan. Der Musiker hat in seinem "Zauberhaus" handgeschmiedete, mächtige Gongs. "Handverlesen", wie Kathan sagt, der sich aus als Musiker und Veranstalter von Trance-Tanz-Events einen Namen gemacht hat. Ein Gong kann da schon mal 1500 Euro kosten. Günstiger sind seinen Maultrommeln aus aller Welt. Aus fernen Ländern wie Vietnam oder den Philippinen bietet Kathan die ungewöhnlichen Teile in zweistelligen Varianten an. Los geht's schon ab sechs Euro. Aller kann er spielen, bis auf die ungewöhnlichste: Eine Holz-Maultrommel der indonesischen Insel Bali.