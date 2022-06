50 Jahre Freibad Weißenhorn: Das wird nun gefeiert

Lokal Vor einem halben Jahrhundert wurde das Weißenhorner Freibad eröffnet. Aus dem zweckmäßigen Bau wurde inzwischen ein gut besuchtes Bad mit vielen Attraktionen.

Badespaß und Partystimmung warten am kommenden Wochenende auf die Besucher des Weißenhorner Freibads: Die Stadt begeht das 50-jährige Bestehen des Bades, das an heißen Sommertagen Hunderte von Besucherinnen und Besuchern ins kühle Nass und auf die idyllischen Liegewiesen drum herum lockt.