Weißenhorn

18:00 Uhr

50 Jahre Landkreis Neu-Ulm: Diese Familie lebt im ältesten Wohnhaus

Nina und Christoph Nusko am Esstisch in ihrer Wohnung im ältesten bewohnten Haus im Landkreis Neu-Ulm. An der Wand neben der Vitrine ist der Putz aus der Bauzeit um 1430 zu sehen.

Lokal Um 1430 ist das Haus in der Weißenhorner Hasengasse 4 gebaut worden, vor wenigen Jahren stand es kurz vor dem Verfall. Ein Besuch in außergewöhnlichen Räumen.

Von Sebastian Mayr

Manchmal schaut Nina Nusko auf das Geflecht hinter der Plexiglasscheibe und freut sich. So ist dieses Haus gebaut worden, mit Haselnussruten, die den Putz aus Lehm halten. Ungefähr 1430 war das. Als das verfallende Haus wieder hergerichtet wurde, hat Architekt Rolf-Jürgen Müthe dieses Fenster in die Geschichte freigelassen. Dabei ist das ganze Gebäude ein Fenster in die Geschichte, mit dem blutrot gestrichenen Fachwerk und den blauen Fensterläden. Es ist eines der beiden ältesten bewohnten Häuser im Landkreis. Vor 20 Jahren war das noch völlig unvorstellbar.

