Weißenhorn

vor 9 Min.

"Angebandelt": Was Schürzen über ihre Trägerinnen verraten

Plus Früher war ohne die Schürze kein Outfit komplett: Eine neue Ausstellung in Weißenhorn bietet eine humorvolle Exkursion durch die Kulturgeschichte dieses Stücks.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Über Schürzenjäger, Schürzenträger und -trägerinnen, aber vor allem das Kleidungsstück selbst geht es in der neuesten Ausstellung des Heimatmuseums im Rathaus in Weißenhorn. Schon der Titel "Angebandelt – Ein Date mit der Schürze" macht neugierig auf die mindestens bis ins 15. Jahrhundert nachgewiesene Schutzkleidung. Dass die Schürze oder der Schurz – so der spätmittelhochdeutsche Name im 14. Jahrhundert – mehr als nur den mit ihm etymologisch verwandten Schutz beinhaltet, hat die Kuratorin Esther Gajek zur Eröffnung der Schau so informativ wie amüsant aufgezeigt.

Die Sonderausstellung entstand in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Vergleichende Kulturwissenschaft der Universität Regensburg und wurde von Studierenden des Fachs erarbeitet - in einer humorvollen Herangehensweise. Aber es werden auch gesellschaftlich wie kulturwissenschaftlich interessante Einblicke vermittelt. Schürzen gehörten vom Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert zur Alltagskleidung einer Bürgerin der Mittel- und Unterschicht. Sie wurden als dekoratives Element in die Frauenkleidung integriert und sind bis heute als spezifische Berufskleidung bei Männern und Frauen zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen