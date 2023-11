Auf dem Pausenhof der Realschule Weißenhorn bleibt (fast) alles beim Alten

Plus Die Umgestaltung der Asphaltfläche der Weißenhorner Realschule würde immer noch viel zu viel Geld kosten, meint der Landkreis. Aber zumindest für die Radler wird etwas getan.

Der asphaltierte Pausenhof der Weißenhorner Realschule sorgt schon seit Jahren für Diskussionen, denn er sollte dringend umgestaltet werden. Nach langem Hin und Her hatte sich der Landkreis vergangenes Jahr dazu durchgerungen, zumindest einen verhältnismäßig kleinen Teil der Fläche umzubauen. Doch daraus wird nun wieder nichts: Der zuständige Bildungsausschuss des Landkreises hat das Projekt erst mal auf Eis gelegt.

Die ÖDP-Kreisrätin Krimhilde Dornach ist Lehrerin der Realschule und kämpft seit Jahren darum, dass der asphaltierte Hof endlich stärker begrünt und ökologisch sinnvoll umgebaut wird, damit sich das Gelände im Sommer nicht mehr so heftig aufheizt. Teilweise herrschten in den angrenzenden Klassenzimmern bis zu 33 Grad. Da sei kein Unterricht mehr möglich, sagte sie gegenüber unserer Redaktion. Nun müsse doch endlich etwas getan werden: "Wir beschäftigen uns seit 2016 damit, aber bisher ist relativ wenig passiert. Die Umgestaltung des Pausenhofs bietet die beste Chance, die erhöhten Temperaturen aus den Klassenzimmern rauszubringen", erklärte sie im Bildungsausschuss.