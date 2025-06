Carmina Burana in der Fuggerhalle: Weißenhorner und Augsburger Gymnasium planen ein Großevent

Die zwei Gymnasien haben Großes vor. Rund 270 Personen wirken mit, wenn das Weißenhorner Nikolaus-Kopernikus-Gymnasium und das Augsburger Gymnasium St. Stephan dieses Wochenende die Carmina Burana von Carl Orff auf die Bühne bringen. Kleinere Kooperationen zwischen den Schulen mit musischem Zweig gab es schon häufiger. In Projekt in dieser Größenordnung ist aber neu, sagt der Weißenhorner Musiklehrer Tobias Keck. Am 4. Juli ist Premiere, die Aufregung steigt.

