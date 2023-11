Auto streift 61-Jährige in Weißenhorn und verletzt sie leicht

Eine 61-Jährige Fußgängerin wird in Weißenhorn angefahren. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Eine 61-Jährige ist am Samstag gegen 10.50 Uhr von einem Auto mit Anhänger leicht gestreift worden. Die Frau war laut Angaben der Polizei zu Fuß auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn unterwegs.

Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall in Weißenhorn leicht verletzt

Die 61-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Autos setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07309/9655-0. (AZ)