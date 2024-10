Autofahrer muss nach größerem Unfall auf Parkplatz ins Krankenhaus

Auf dem Schotterparkplatz am Birkenweg in Weißenhorn ist es am Freitagmorgen zu einem laut Polizei „größeren Verkehrsunfall“ gekommen. Gegen 8 Uhr parkte ein 52-Jähriger aus Senden dort sein Auto und wartete. Von hinten näherte sich ein 69-Jähriger aus Weißen mit seinem Fahrzeug. Aus medizinischen Gründen soll der die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Wagen verloren haben. Er geriet aufs Bankett und streifte im Anschluss das geparkte Auto.

Der 69-Jährige wurde durch den hinzugerufenen Notarzt ins Krankenhaus nach Weißenhorn eingeliefert. Der andere Mann, der im Auto wartete, wurde laut Polizei nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf circa 18.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit aufgrund Alkohols oder Drogen ergaben sich nach Polizeiangaben nicht. (AZ)