Weißenhorn

vor 18 Min.

Bayerns beste Metzger: Was macht den Platzmetzger Kühle so gut?

Die 100-jährige Salami ist das Markenzeichen, neuerdings gibt es vegetarischen Grillkäse: Was macht den Platzmetzger Kühle in Weißenhorn zu einem von Bayerns besten Metzgern?

Lokal Der Platzmetzger aus Weißenhorn gehört offiziell zu Bayerns besten Metzgereien. Als erster Betrieb im Kreis Neu-Ulm wurde der Familienbetrieb mit dem Staatsehrenpreis ausgezeichnet.

Von Michael Kroha

Zwischen Maultauschen, Salami und Schwarzwurst blitzt er hinter der Verkaufstheke im Laden am Hauptplatz in Weißenhorn hervor: der Pokal zum "Metzger Cup". "Es erfüllt uns mit Stolz", sagt Gunther Kühle. Seit wenigen Wochen gehört der Platzmetzger offiziell zu den besten Metzgereien im Freistaat. Das Familienunternehmen wurde mit dem bayerischen Staatsehrenpreis ausgezeichnet. Noch keiner anderen Metzgerei im Kreis Neu-Ulm ist das zuvor gelungen. Doch was zeichnet den Betrieb aus?

