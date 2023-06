Weißenhorn

06:30 Uhr

Bei Siggi Schwarz gaben sich die Rockstars die Klinke in die Hand

Plus Der Heidenheimer Gitarrist stand schon oft an der Seite der ganz Großen. Jetzt kommt er mit seiner aufwendigen Orchester-Rockshow in den Weißenhorner Stadtpark.

Von Ronald Hinzpeter

Es ist nur wenigen Menschen vergönnt, all den Helden, die sie einst angehimmelt haben, tatsächlich nicht nur zu begegnen, sondern mit ihnen Seite an Seite auf einer Bühne zu stehen, mit ihnen Geschäfte zu machen oder gar Platten aufzunehmen. Siggi Schwarz hat das geschafft. Er hat mittlerweile mit so vielen Menschen im Rockmusik-Geschäft gearbeitet und gespielt, dass dies ein gut 220 Seiten dickes Buch füllt. Diese vor Kurzem erschienenen Erinnerungen mit dem Titel "Rock 'n' Roll Road" lesen sich wie die Erfüllung des ganz großen Traums eines kleinen Buben von der Ostalb.

Mittlerweile ist der Mann 65 und kann von sich in aller Bescheidenheit behaupten: "Mein Name kommt in der Welt schon rum." Jetzt führt ihn die "Straße des Rock 'n' Roll" erst mal nach Weißenhorn. Beim Stadtpark-Open-Air bringt Siggi Schwarz zusammen mit den Frankfurter Sinfonikern seine wuchtige Klassik & Rock Revue auf die Bühne. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er, wie es kam, dass er schon als Jugendlicher Gitarren und Verstärker verkaufte, von denen seine Altersgenossen nicht mal zu träumen wagten, und was so besonders daran ist, mit einem Sinfonieorchester aufzutreten.

