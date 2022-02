Beschwerde in Weißenhorn: Darf ein Wendehammer spiegelglatt sein?

Plus Der Stadtrat Weißenhorn nimmt eine Bürgerbeschwerde zum Anlass, um über die Bekämpfung von Eis und Schnee zu debattieren. Es gäbe effektive, aber auch sehr teure Lösungen.

Mit Sturm und gelegentlichen Graupelschauern verabschiedet sich der diesjährige Winter und während die meisten Menschen den bevorstehenden Frühling herbeisehnen, haben sich die Mitglieder des Weißenhorner Stadtrates mit dem Schnee auf den Straßen beschäftigt. Grund dafür war die Mitteilung eines Bürgers im vergangenen Dezember, als der Bereich um die Sankt-Barbara-Straße "spiegelglatt" gewesen sei. Das führte zu einer grundsätzlichen Debatte darüber, ob es sich überhaupt lohnt, Eis und Schnee mit großem Aufwand zu bekämpfen.