Betriebsversammlung bei Peri: "Es ist ein Familienunternehmen und keine Familie"

Um die 1000 Menschen kamen zur Betriebsversammlung an den Firmensitz von Peri nach Weißenhorn.

Plus Der Stellenabbau beim Weißenhorner Weltmarktführer Peri läuft nicht geräuschlos ab. Bei der Betriebsversammlung war die Stimmung aufgeheizt. Das sagen die Teilnehmer.

Von Oliver Helmstädter, Jens Noll

Es beginnt zu regnen, als am Donnerstagnachmittag die ersten Beschäftigten nach der nicht öffentlichen Betriebsversammlung das Gelände der Peri-Zentrale in Weißenhorn verlassen. Die Menschen wollen schnell zu ihren Autos, gegenüber der Presse möchte sich kaum jemand über die Versammlung äußern. Lediglich von einer aufgeheizten Stimmung ist zu hören. Mehr als 1000 Personen sollen dagewesen sein. Die Veranstaltung wurde über Teams auch an alle deutschen Niederlassungen übertragen. Zentrales Thema war der Stellenabbau.

Das sagt Peri-CEO Christian Schwörer

Ein leitender Angestellter, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will, ist auf Nachfrage bereit, ein kurzes Fazit abzugeben. Trotz der angespannten Situation - der Hersteller von Baugerüsten und Schalungen baut in Weißenhorn 210 Arbeitsplätze ab - sei die Versammlung ganz gut gelaufen, sagt er. Es sei emotional diskutiert worden, aber auf einem vernünftigen Niveau.

