Betrüger haben es auf Klinikanwohner in Weißenhorn abgesehen

Mit sogenannten "Schockanrufen" wollten Betrüger am Mittwoch in Weißenhorn erfolgreich sein. Das Auffällige dabei: Alle Angerufenen wohnen im Umfeld der Klinik.

Die Polizei setzte am Mittwoch in den sozialen Medien schnell eine Warnung ab: Im Bereich Weißenhorn komme es gehäuft zu sogenannten "Schockanrufen" von Betrügern. Am Tag danach ziehen die Ermittler Bilanz: Sieben betrügerische Anrufe wurden registriert. Die Betroffenen hätten zwar zunächst irritiert, dann aber richtig reagiert, heißt es.

Die Angerufenen wohnen nach Polizeiangaben alle im Umfeld der Kreisspitalklinik in Weißenhorn und wurden von einem angeblichen Kriminalbeamten angerufen. Der habe ihnen jeweils erzählt, dass es beim Krankenhaus einen Einbruch gegeben haben soll und die Täter teilweise noch unterwegs wären.

Die Bürger seien verunsichert und zunächst irritiert gewesen, hätten aber schnell durchschaut, dass es sich beim Anrufer nicht um einen echten Kriminalbeamten, sondern um einen Betrüger handeln muss. Daraufhin seien die Gespräche beendet worden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang und empfiehlt, bei Anrufen stets misstrauisch zu bleiben und bei Zweifeln, das Gespräch sofort zu beenden. Keinesfalls sollte man einem fremden Anrufer Auskünfte über seine Geld- und Vermögenswerte erteilen. Bei der echten Polizei könne man auch nicht während eines laufenden Gesprächs zum Notruf an die 110 verbunden werden, so die Ermittler. (AZ)