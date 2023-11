Betrüger verkauft Mann minderwertige Lederjacken in Weißenhorn

Ein Mann kauft in Weißenhorn vermeintlich hochwertige Lederjacken aus einem Auto heraus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Samstagvormittag ist ein Mann in der Gräfin-Euphemia-Straße in Weißenhorn von einem bislang unbekannten Täter aus einem Auto heraus angesprochen worden. Der Täter bot dem Mann nach Angaben der Polizei drei angeblich hochwertige Lederjacken zu einem vermeintlich günstigen Preis an. Der Geschädigte ließ sich am Ende auf den Kauf ein und bezahlte dem Tatverdächtigen mehrere hundert Euro für die Lederjacken.

Die Lederjacken, die der Mann in Weißenhorn kaufte, waren eigentlich minderwertig

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass die Lederjacken von minderwertiger Qualität sind. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Verkäufer machen können und/oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0, zu melden. (AZ)