Betrunkener E-Scooter-Fahrer zeigt Polizisten den Hitlergruß

Erst fuhr er betrunken durch die Stadt, dann zeigte er den Hitlergruß. Ein 57-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am späten Samstagabend in der Herzog-Georg-Straße in Weißenhorn bei einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Hierbei stellten die Beamten der Polizeiinspektion Weißenhorn deutlichen Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Die Polizei Weißenhorn ermittelt nun gegen den E-Scooter-Fahrer

Während der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme zeigte der Mann gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten und dem verständigten Arzt den Hitlergruß und äußerte zudem rechtsextreme Parolen. Gegen ihn wurden daher Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. (AZ)