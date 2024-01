Bewohner bemerken Einbrecher im Haus

Der unbekannte Täter stiehlt Bargeld in dreistelliger Höge und flieht. Die Polizei nimmt sofort die Fahndung auf.

Bewohner eines Wohnhauses in der Weißenhorner Josef-Kögel-Straße haben am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr einen Einbrecher in ihrem Haus bemerkt. Dieser flüchtete in Richtung der nahegelegenen Aral-Tankstelle. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb nach Angaben der Polizei erfolglos.

Aus dem Haus wurde Bargeld im dreistelligen Bereich entwendet. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)