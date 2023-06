Brachiale Einbrecher plündern zwei Waschanlagen

Mit offenbar roher Gewalt wurden in Weißenhorn die Münzautomaten zweier Waschanlagen ausgeraubt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in die Waschanlagen in der Zeissstraße und der Herzog-Ludwig-Straße eingebrochen. Sie hebelten den Wechselgeldautomaten auf und stahlen mehrere Tausend Euro. Durch ihr brachiales Vorgehen richteten sie nach Darstellung der Polizei einen "nicht unerheblichen Sachschaden" an. Die Spurensicherung war vor Ort, die bisher gewonnenen Erkenntnisse werden derzeit ausgewertet. Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen dieser beiden Vorfälle, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)