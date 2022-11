Weißenhorn-Bubenhausen

18:12 Uhr

Toter Biber in der Roth sorgt für Aufregung im Netz

Dieser Biber scheint noch zu leben. Jenes Tier, das in der Roth beim Wehr in Weißenhorn-Bubenhausen schwamm, war aber nicht mehr zu retten, sondern konnte nur noch geborgen werden.

Plus "Ein fürchterlicher Anblick", schreibt eine Frau über einen toten Biber in der Roth bei Weißenhorn. Sie behauptet, niemand würde sich darum kümmern. Aber stimmt das?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Ein toter Biber in der Roth in Weißenhorn-Bubenhausen hat am Dienstag für Aufregung im Netz gesorgt. "Ein fürchterlicher Anblick, vor allem für Kinder", schreibt eine Frau bei Facebook. "Optisch hat er nichts mehr mit einem Biber zu tun, eher mit einem aufgeschwemmten riesengroßen Ball mit vier Beinen, kurz vor dem Platzen." Die Nutzerin behauptet zudem, das Tier würde seit Tagen schon in dem Bächlein schwimmen und niemand kümmere sich darum. Und das, obwohl angeblich mehrmals das Landratsamt und der Biberbeauftragte informiert worden wären. Aber stimmt das?

