Unbekannte schlagen nachts Fenster ein

Drei beschädigte Fenster haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag hinterlassen. Zuerst gegen Mitternacht und nochmals gegen 02:30 Uhr nahmen Nachbarn in der Brühlstraße in Bubenhausen laute Geräusche wahr. Danach fuhren mindestens zwei Personen mit einem E-Scooter oder Fahrrad davon. Die Fenster wurden vermutlich mit einem schweren Gegenstand eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich nach Darstellung der Polizei auf mehrere Hundert Euro. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Weißenhorn unter 07309 96550 in Verbindung zu setzen. (AZ)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bubenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis