"Carnaval du Cor": Das kann das Publikum erleben

Der "Carnaval du Cor" in Weißenhorn richtet sich an Profi- und Hobbyhornisten. Mit zwei Abschlusskonzerten wollen sie das Publikum von ihrem Instrument begeistern.

Weißenhorn ist bekanntermaßen eine der Fasnachtshochburgen der Region. Doch nicht nur Eschagore und Giggelesbronzer feiern zur närrischen Zeit in der Kleinstadt. Zum "Carnaval du Cor" treffen sich dort auch ambitionierte Hornistinnen und Hornisten. Das Festival findet bereits zum dritten Mal in Weißenhorn statt. Dieses Jahr bieten die Musikerinnen und Musiker dem Weißenhorner Publikum am Faschingssonntag ein besonderes Konzert.

Ein Flashmob zur Einstimmung auf den "Carnaval du Cor"

Der "Carnaval du Cor" ist ein Festival, das Hobby- und Profimusiker zusammenbringt. Sie proben, spielen und feiern gemeinsam und lassen auch das Publikum regelmäßig an ihrer Musik teilhaben. Der "Hörnerkarneval" beginnt heuer mit so einer Aktion für das Publikum: Bei einem Flashmob – zwar nicht in Weißenhorn, sondern auf dem Ulmer Münsterplatz – sollen rund 80 Hörner erklingen. Mitmachen dürfen dabei alle Hornspielerinnen und -spieler, auch wenn sie nicht am Festival teilnehmen. Festivalorganisator Benjamin Camparot erhofft sich mit dem Kurzkonzert am Freitag, 17. Februar, ab 15 Uhr, einen schönen Start in das folgende musikalische Wochenende. Zudem will er bei den Passantinnen und Passanten Werbung machen für die beiden Hornkonzerte, die im Rahmen des Festivals stattfinden werden.

Die Norwegerin Lene Skomedal hat ihre beiden Leidenschaften zum Beruf gemacht. Die Hornistin bietet Yogastunden für Profimusiker an. Foto: Anna Edlund

Als Dozenten hat Camparot Hornisten diverser Profiensemble engagiert, auch zwei Berliner Philharmoniker folgten der Einladung, nämlich Johannes Lamotke und Stefan de Leval Jezierski, der erst jüngst seinen Ruhestand angetreten hat. Eine spannende Mischung aus Musik und sportlicher Betätigung für die Festivalteilnehmerinnen und -teilnehmer bietet die Norwegerin Lene Skomedal, die nicht nur Profihornistin, sondern auch Yogatrainerin ist.

Das Erste von zwei öffentlichen Abschlusskonzerten findet dann am Faschingssonntag im Weißenhorner Claretsaal statt. "Klassik, Pop und Filmmusik für 8 bis 80 (!) Hörner" verspricht Veranstalter Camparot. Auf der Bühne stehen dabei die Dozentinnen und Dozenten sowie die Festivalteilnehmer. Gespielt werden Werke von Richard Strauss, Engelbert Humperdinck und Richard Wagner, aber auch Filmmusik aus "Police Academy", "Die glorreichen Sieben" und "Der Herr der Ringe". Einige der Stücke werden dabei erstmals in der Fassung für ein Hornensemble erklingen.

Zwei Hornstars auf einer Bühne in Ulm

Ein konzertanter Leckerbissen – auch und besonders für Hornprofis wie ihn selbst, findet Benjamin Camparot - ist der Auftritt in der Ulmer Pauluskirche am Rosenmontag. Den bestreiten die beiden international erfolgreichen Hornisten Radek Baborák und Matias Piñeira gemeinsam. Das Konzert in Ulm sei die erste Gelegenheit überhaupt, diese beiden Stars zusammen an einem Abend zu erleben, sagt Camparot. "Wir sind sehr stolz darauf, beide Ausnahmekünstler für die Pauluskirche gewinnen zu können. Von diesem Konzert wird man in Ulm und weit darüber hinaus noch lange sprechen, davon bin ich felsenfest überzeugt."

Das Konzert in der Pauluskirche steht unter dem Motto "Horn Heroes". Auf dem Programm stehen Stücke unter anderem von Johannes Brahms und Astor Piazzolla sowie lateinamerikanische Rhythmen mit Piñeira und seiner Band Los Pitutos. Auch die Festivalteilnehmerinnen und -teilnehmer sind noch einmal mit zwei Stücken zu hören.

Termine: Das Konzert im Haus der Begegnung St. Claret in Weißenhorn findet am Sonntag, 19. Februar, um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) statt. Am Rosenmontag, 20. Februar, spielen dann Radek Baborák und Matias Piñeira mit ihren jeweiligen Ensembles in der Ulmer Pauluskirche. Beginn ist um 19 Uhr (Einlass ab 18.15 Uhr). Karten gibt es jeweils an der Abendkasse.