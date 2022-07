Weißenhorn

18:00 Uhr

Das Bürgerfest in Weißenhorn macht Lust auf die nächsten 50 Landkreis-Jahre

Moderatorin Kathi Wolf und Landrat Thorsten Freudenberger – noch in der Warnweste von der Sternfahrt mit dem Fahrrad – beim Bürgerfest zum Landkreisjubiläum in Weißenhorn.

Lokal Am Anfang wird gesportelt, am Ende wild gefeiert. Und zwischendrin ist für jeden was dabei: So war das Bürgerfest zum Landkreisjubiläum in Weißenhorn.

Von Ralph Manhalter

Nun scheint es bewiesen: Der Landkreis hat einen besonderen Draht nach oben. Damit ist ausnahmsweise nicht jener nach München oder Berlin gemeint, sondern die gute Verbindung zu Petrus: Nachdem es am Vortag bei frischen Temperaturen und Gewitterschauern kaum einen nach draußen gelockt hatte, zeigte sich der Samstagmorgen von seiner freundlichsten Seite. Nicht nur wie bestellt für das große Familienfest im Weißenhorner Stadtpark, welches den Auftakt zu den Jubiläumsfeierlichkeiten des Landkreises Neu-Ulm bildete, sondern auch ideal für eine frühsportliche Betätigung.

