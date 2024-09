Der Bauhof soll umziehen – jetzt sucht die Stadt einen geeigneten Standort

10000 bis 12000 Quadratmeter Fläche, so die Schätzung der Weißenhorner Stadtverwaltung, würden für den Bau eines neuen Bauhofs gebraucht – zukünftiges Erweiterungspotential miteingeplant. Die Verlagerung des Bauhofs an der Illerberger Straße war jetzt Thema im aktuellen Stadtrat. „Der Bauhof hat beim jüngsten Hochwasser erhebliche Schäden erlitten“, erklärte Wolf-Michael Maier, Fachbereichsleiter Planen und Bauen vor dem Gremium. In der Sitzungsvorlage heißt es: „Die Verlagerung des Bauhofs muss daher beschleunigt angegangen werden.“

