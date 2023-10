Franz-Martin-Kuen-Kunstpreis ist zurück: Diese Kunstwerke werden gesucht

Der Weißenhorner Heimat- und Museumsverein will den Preis 2024 wieder vergeben. Gesucht sind Werke, die das Schöne und Hässliche erkunden.

Der Franz-Martin-Kuen-Preis wird 2024 wieder vergeben. Nach einer längeren Corona-bedingten Unterbrechung und trotz der aktuell stattfindenden Renovierung des Weißenhorner Heimatmuseums können sich ab sofort Künstlerinnen und Künstler melden, die ein Werk einreichen möchten. Das teilt der Vorsitzende des Heimat- und Museumsverein Weißenhorn und Umgebung, Ulrich Hoffmann, mit.

"hübsch-hässlich, schaurig-schön" lautet das Motto diesmal. In der Ausschreibung heißt es dazu unter anderem: "Wir sind es gewohnt, das Hässliche als Gegenpol zum Schönen zu verstehen, als den notwendigen Gegenspieler, ohne den das Schöne nicht Schön und das Hässliche nicht hässlich wirken kann. Doch das Hässliche kann auch ohne sein schönes Gegenüber aus sich heraus einen ästhetischen Reiz ausüben, wie schon Friedrich Schiller im 18. Jahrhundert schrieb: 'Es ist eine allgemeine Erscheinung in unserer Natur, dass uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte selbst mit unwiderstehlichem Zauber an sich lockt'."

Ausstellung soll im Frühling 2024 stattfinden

Gleichzeitig sei das Schöne nicht per se ästhetisch, sondern könne in einer Übersteigerung schöner Merkmale als "kitschig" erscheinen und dann sogar ins Hässliche überkippen. Die Begriffe Hässlichkeit und Schönheit seien also fließend und werden geprägt von Kultur, Konventionen und Idealen, die uns umgeben. "Spannende Kunst stellt diese Vorstellungen und Regeln in unserer Wahrnehmung immer wieder lustvoll infrage. Sie lässt uns über das Bekannte hinaus überdenken, was wir als schön oder hässlich empfinden und sie feiert das Nicht-Perfekte. Das erscheint paradox, kann aber auch sehr befreiend sein", schreibt der Verein in der Wettbewerbsausschreibung.

Die Kunstpreisausstellung soll vom 1. März bis zum 16. April 2024 im alten Treppenhaus des Weißenhorner Rathauses zu sehen sein. (AZ)