vor 17 Min.

Der Leonhardiritt in Weißenhorn zieht wieder die Massen an

Plus Diesmal kommen etwas weniger Besucher zum Leonhardiritt, aber das hat seine Gründe. Warum der Heilige der Schutzpatron des Viehs, der Reiter und der Landwirtschaft ist.

Von Ralph Manhalter

Der Leonhardi-Ritt am Sonntag zog in Weißenhorn wieder zahlreiche Menschen an. Doch wer war dieser Leonhard, zu dessen Ehren vor allem im süddeutschen und österreichischem Raum Prozessionen zu Pferd stattfinden? Wie so vieles im frühen Christentum: Nichts genaues weiß man nicht. Seine Lebensgeschichte wurde erst im 11. Jahrhundert verfasst, ganze 500 Jahre nach dessen Tod. Dennoch recht blumig schmückt die Handschrift "Legenda aurea" im 13. Jahrhundert die Vita des Heiligen aus. Demnach soll Leonhard im fränkischen Merowingerreich gelebt haben und von Bischof Remigius getauft worden sein.

20 Bilder Der Leonhardiritt 2023 in Weißenhorn in Bildern Foto: Ralph Manhalter

Unfreiwillig wurde der Mann der Kirche eines Tages zum Geburtshelfer für den Thronfolger, als die hochschwangere Königin in Wehen lag, und auch für die Gefangenen soll sich Leonhard eingesetzt haben: Schon beim Anrufen der Namen des Eingekerkerten seien dessen Ketten geborsten, erzählt die Legende. So waren auf früheren Darstellungen dem Heiligen als Attribut jene Ketten beigestellt, welche nach der Reformation als Befestigungen für das Pferd und Kuh interpretiert wurden. Der bislang nicht mit bäuerlicher Lebensweise in Verbindung gebrachte Leonhard mutierte in diesem Zusammenhang zum Schutzpatron des Viehs, der Reiter und der Landwirtschaft.

