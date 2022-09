"Der Vampir von Zwicklbach" treibt in Weißenhorn sein Unwesen

Die Kolpingfamilie holt den Blutsauger für ihr aktuelles Stück in die Fuggerstadt. Das verspricht mehr Unterhaltung als Grusel.

Es wird blutig im Stadttheater. Doch keine Bedenken, der Zuschauer bleibt von Anblick und Berührung des menschlichen Lebenssaftes verschont. Allerdings sorgt im Theaterstück "Der Vampir von Zwickelbach" der zugegebenermaßen bemitleidenswerte Protagonist für die nötige Beißkraft.

Statt Bayerisch spricht der "Vampir von Zwickelbach" nun Schwäbisch

Die Kolpingsfamile Weißenhorn nahm sich in diesem Jahr einer wahren Komödie über die Verwandtschaft Draculas an. Ursprünglich spielt das von Ralph Wallner verfasste Stück irgendwo im Oberbayerischen, wurde jedoch zu hiesiger Aufführung ins Schwäbische transkribiert. Schauplatz ist ein verlassener Gutshof in besagtem Ort Zwicklbach, in welchem ein leibhaftiger Vampir (Herbert Miller) hausen soll. Betreten hat den Hof schon seit langer Zeit niemand mehr. Nur die junge Betti (Kathrin Baur) wird von ihrem Verehrer Martl (Joachim Feißt) überredet, in den Keller des Anwesens einzusteigen.

Die Baronin (Tamara Rudolf) als Besitzerin hat sich entschlossen, das verfluchte Anwesen endlich zu veräußern, und findet tatsächlich zwei interessierte Käufer. Die neureiche und Möchtegern-Intellektuelle Kreszentiana von der Mühl (Sandra Feuerstein) und ihr Gatte, der verhinderte Don Juan aus der Provinz (Alexander Köhl) haben nichts übrig für diesen Vampirhokuspokus und würden dem Humbug gerne ein Ende bereiten. Notfalls unter Zuhilfenahme von zwei verrückten Vampirjägern (Willi Walz und Petra Miller), die sich zufällig in der Gegend herumtreiben. Das Chaos ist vorprogrammiert, nimmt der Vampir doch beim Biss Aussehen und Wesen seines Opfers an.

Die Theatertruppe spielt für einen guten Zweck

Die in den vergangenen Jahren schon vielfach und mit Erfolg gespielte Vampirkomödie ist nun also auch in der Fuggerstadt angekommen. Noch laufen die letzten Proben, doch am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr hebt sich der Vorhang für die Premiere im Stadttheater. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf unterstützen das Kolpingwerk in seiner Kinder-, Familien- und Seniorenarbeit. Die Einnahmen aus dem Pausenverkauf allerdings, so Herbert Miller, flössen der internationalen Kolpingfamilie zu. Hieraus werden Projekte in Afrika verwirklicht, wozu beispielsweise eine landwirtschaftliche Unterstützung durch Geflügel, Ziegen oder Schweinen zählt. Zwei Stunden Lachmuskeltraining und nebenbei die soziale Arbeit gefördert – es gibt genug Gründe, sich diese Vampirstory anzusehen.

Termine und Tickets: Nach der Premiere ist das Stück noch mal jeweils samstags am 8. Oktober, 15. Oktober und 22. Oktober sowie freitags am 14. Oktober um jeweils 19.30 Uhr zu sehen. An den beiden Sonntagen, 9. Oktober und 16. Oktober, beginnt die Vorstellung um 18 Uhr. Karten gibt es schon jetzt bei Farben Karin Treu, Hauptplatz 4, in Weißenhorn.