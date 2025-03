Backgammon: Ulmer Club trägt Deutsche Meisterschaft in Attenhofen aus

Es ist ein Jahrhunderte altes Spiel, doch vermutlich nur die wenigsten können und/oder spielen es häufiger: Backgammon. In der Ulmer Spiele-Kneipe „Zum Waschbär“, dem früheren Alten Herzog in der Zinglerstraße, treffen sich jedoch regelmäßig Menschen, um die schwarzen und weißen Steinchen auf einem mit Zacken versehenen Spielbrett mit etwas Würfelglück und Strategie hin- und herzubewegen. Die lose Gruppierung hat sich vor wenigen Jahren zum Ulmer Backgammon-Club „Racoon & Sparrow“ zusammengeschlossen. Am letzten März-Wochenende tragen sie nun die Deutsche Meisterschaft ihres „Mind Sports“ im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen aus.

